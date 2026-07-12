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Xuất bản ngày 12/07/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 12/07/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/7/2026 - XSKG 12/7

(VTC News) - XSKG 12/7, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/7/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12/7/2026, xổ số Kiên Giang 12/7.

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12/7/2026

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- XSKG 5/7/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 503680 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 5/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026.

XSKG 5/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026.

- XSKG 28/6/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 359852 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 28/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 28/6/2026.

XSKG 28/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 28/6/2026.

- XSKG 21/6/2026

Kết quả xổ số ngày 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng như sau:

XSKG 21/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026.

XSKG 21/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026.

- XSKG 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 832106 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 14/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 14/6/2026.

XSKG 14/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 14/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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