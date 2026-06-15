Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde, bảng H World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật mới nhất Tây Ban Nha 0 0 Cape Verde Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde bắt đầu lúc 23h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Lực lượng, phong độ Cape Verde Cape Verde có trận đầu tiên trong lịch sử tại World Cup. Chuỗi 10 trận gần nhất của Cape Verde gồm 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại (tính cả kết quả sau loạt luân lưu). Đội bóng này ghi 19 bàn trong giai đoạn đó. Hai trận chuẩn bị cuối cùng trước giải đều khép lại với chiến thắng 3-0, lần lượt trước Bermuda và Serbia. Thông tin lực lượng của Cape Verde trước trận ra quân không ghi nhận ca chấn thương đáng kể. Đội hình Cape Verde đa số là những cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới nhưng đều thi đấu tại châu Âu. Cầu thủ đáng chú ý nhất là Logan Costa - trung vệ của Villarreal.

Lực lượng, phong độ Tây Ban Nha Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Đây cũng là đội bóng có khả năng vô địch cao nhất theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Tây Ban Nha đạt tỷ lệ thắng 70%, chỉ có 3 trận hòa và không thua. Đội bóng đương kim vô địch EURO ghi tới 28 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần, có 7 trận giữ sạch lưới trong giai đoạn này. Về lực lượng, Lamine Yamal và Nico Williams đã trở lại tập luyện sau các vấn đề thể lực, nhưng khả năng đá chính chưa chắc chắn. Victor Munoz vẫn gặp vấn đề về quá tải cơ, nhưng anh vốn không phải phương án được ưu tiên trong đội hình xuất phát.