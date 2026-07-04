Trực tiếp bóng đá Paraguay vs Pháp 4h ngày 5/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Paraguay vs Pháp
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Paraguay và Pháp bắt đầu lúc 4h ngày 5/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Paraguay vs Pháp mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Paraguay vs Pháp (4h ngày 5/7)
Paraguay gặp Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội vừa loại Đức và ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội thắng cặp Paraguay vs Pháp gặp Canada hoặc Morocco ở tứ kết.
Opta đánh giá Pháp có 79,7% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Paraguay là 6,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 13,6%.
Paraguay đứng thứ ba bảng D, sau đó vượt qua Đức ở vòng 1/16. Đội bóng Nam Mỹ hòa 1-1 sau 120 phút và thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Pháp toàn thắng từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0, Na Uy 4-1 và Thụy Điển 3-0.
Paraguay lại có nền tảng phòng ngự và tinh thần rất tốt. Đội bóng của Gustavo Alfaro chỉ thua 2 trong 10 trận World Cup gần nhất và vừa vượt qua Đức bằng cách kéo đối thủ vào thế trận bền bỉ.
Lịch sử đối đầu đứng về phía Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, trong đó có 2 chiến thắng tại World Cup: 7-3 năm 1958 và 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 1998.
Thống kê trước trận Paraguay vs Pháp đáng chú ý
Pháp có 86,8% cơ hội vào tứ kết tính theo mọi kịch bản mô phỏng.
Paraguay chưa thắng Pháp trong 5 lần đối đầu trước đây, hòa 2 và thua 3.
Pháp thắng cả 2 lần gặp Paraguay tại World Cup, gồm trận thắng 7-3 năm 1958 và 1-0 năm 1998.
Pháp ghi ít nhất 3 bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026.
Michael Olise có 5 kiến tạo tại giải, chỉ còn kém 1 kiến tạo so với kỷ lục một kỳ World Cup của Pele.
Link xem trực tiếp Paraguay vs Pháp trên VTV
Trận Paraguay vs Pháp được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Paraguay vs Pháp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Paraguay vs Pháp trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Paraguay vs Pháp đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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