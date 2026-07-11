Trực tiếp bóng đá Na Uy vs Anh 4h ngày 12/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Na Uy và Anh bắt đầu lúc 4h ngày 12/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Anh mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Na Uy vs Anh

Na Uy gặp Anh ở trận tứ kết thứ ba của World Cup 2026. Màn so tài diễn ra trên sân Hard Rock, Miami Gardens, Florida, Mỹ. Trọng tài người Pháp Clément Turpin điều hành trận đấu. Đội thắng sẽ gặp Argentina hoặc Thụy Sỹ ở bán kết.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Na Uy vs Anh của Opta xếp đây là cặp tứ kết cân bằng nhất. Anh thắng 50,4% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Na Uy đạt 25,1%, còn tỷ lệ hòa là 24,6%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng đi tiếp của Anh là 62,3%, so với 37,7% của Na Uy.

Na Uy đấu với Anh ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau chiến thắng 2-1 trước Brazil. Anh có lần thứ 11 góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng mới vượt qua 3 trong 10 trận tứ kết trước đây.

Tâm điểm trận đấu là cuộc đua giữa Erling Haaland và Harry Kane. Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026 với 7 pha lập công, trong khi Kane đứng ngay sau với 6 bàn. Jude Bellingham cũng đã ghi 4 bàn cho đội tuyển Anh từ đầu giải.

Hai đội từng gặp nhau 12 lần. Anh thắng 7 trận, Na Uy thắng 2 trận. Tuy nhiên, Na Uy bất bại trong 3 cuộc đối đầu chính thức gần nhất, gồm chiến thắng 2-0 tại vòng loại World Cup vào tháng 6/1993.