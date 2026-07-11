Trực tiếp bóng đá Na Uy vs Anh 4h ngày 12/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Na Uy vs Anh
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Na Uy và Anh bắt đầu lúc 4h ngày 12/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Anh mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Na Uy vs Anh
Na Uy gặp Anh ở trận tứ kết thứ ba của World Cup 2026. Màn so tài diễn ra trên sân Hard Rock, Miami Gardens, Florida, Mỹ. Trọng tài người Pháp Clément Turpin điều hành trận đấu. Đội thắng sẽ gặp Argentina hoặc Thụy Sỹ ở bán kết.
Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Na Uy vs Anh của Opta xếp đây là cặp tứ kết cân bằng nhất. Anh thắng 50,4% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Na Uy đạt 25,1%, còn tỷ lệ hòa là 24,6%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng đi tiếp của Anh là 62,3%, so với 37,7% của Na Uy.
Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau chiến thắng 2-1 trước Brazil. Anh có lần thứ 11 góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng mới vượt qua 3 trong 10 trận tứ kết trước đây.
Tâm điểm trận đấu là cuộc đua giữa Erling Haaland và Harry Kane. Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026 với 7 pha lập công, trong khi Kane đứng ngay sau với 6 bàn. Jude Bellingham cũng đã ghi 4 bàn cho đội tuyển Anh từ đầu giải.
Hai đội từng gặp nhau 12 lần. Anh thắng 7 trận, Na Uy thắng 2 trận. Tuy nhiên, Na Uy bất bại trong 3 cuộc đối đầu chính thức gần nhất, gồm chiến thắng 2-0 tại vòng loại World Cup vào tháng 6/1993.
Thống kê trước trận Na Uy vs Anh đáng chú ý
Na Uy ghi 12 bàn và thủng lưới 9 lần sau 5 trận tại World Cup 2026.
Cả 5 trận của Na Uy đều có bàn thắng cho hai đội.
Anh ghi 11 bàn tại World Cup 2026, chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục của đội bóng này ở một kỳ World Cup.
Haaland ghi 7 bàn trong 4 trận đầu tiên tại World Cup, đồng thời ghi bàn ở 14 trận chính thức liên tiếp cho Na Uy.
Kane ghi 6 bàn tại giải; Bellingham có 4 bàn, thành tích cao nhất của một tiền vệ Anh trong một kỳ World Cup.
Na Uy vượt mốc 2 bàn ở 100% số trận, còn Anh là 60%.
Link VTV Go trực tiếp Na Uy vs Anh
VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam. Khán giả có thể theo dõi trận Na Uy vs Anh trên các kênh truyền hình VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, nền tảng trực tuyến VTVgo và các hệ thống truyền hình internet được quyền tiếp sóng như TV360, FPT Play.
Link VTV Go trực tiếp World Cup 2026 trận Na Uy vs Anh: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Người dùng điện thoại có thể tải ứng dụng VTVgo trên Google Play hoặc App Store. Sau khi mở ứng dụng, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” và truy cập biểu tượng World Cup 2026 để theo dõi trận đấu.
Trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo và chọn mục “Sự kiện trực tiếp” để xem luồng phát sóng.
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