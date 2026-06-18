Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi 23h ngày 18/6, bảng A World Cup 2026

Thông tin trận CH Séc đấu với Nam Phi (23h ngày 18/6)
CH Séc và Nam Phi gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Đây là trận đấu giữa 2 đội chưa có điểm sau ngày ra quân. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là bà Tori Penso, người Mỹ.
Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận CH Séc vs Nam Phi được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. lúc 12h ngày 18/6 theo giờ địa phương, tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam.
Sau lượt đầu tiên, Mexico dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +2. Hàn Quốc cũng có 3 điểm, đứng thứ hai. CH Séc đứng thứ ba sau trận thua Hàn Quốc 1-2, còn Nam Phi xếp cuối bảng sau thất bại 0-2 trước Mexico.
CH Séc và Nam Phi mới gặp nhau một lần trong lịch sử. Trận đấu đó diễn ra tại Confederations Cup 1997 và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Vladimir Smicer ghi cả 2 bàn cho CH Séc.
Theo mô hình dự đoán của Opta, CH Séc có 52,9% khả năng thắng trận. Khả năng Nam Phi giành chiến thắng là 23,3%, còn xác suất hòa là 23,8%.
Lực lượng, phong độ CH Séc trước trận gặp Nam Phi
Ở trận ra quân bảng A, CH Séc thua Hàn Quốc 1-2. Ladislav Krejci mở tỷ số ở phút 59 sau tình huống ném biên dài của Vladimir Coufal. Hàn Quốc sau đó ghi 2 bàn nhờ công Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu.
Theo The Analyst, CH Séc chỉ tung ra 7 cú sút trong trận gặp Hàn Quốc, với tổng bàn thắng kỳ vọng là 0,83. Dù chưa có điểm, Opta vẫn đánh giá đội tuyển này có 49,8% khả năng vượt qua vòng bảng.
Trận thua Hàn Quốc cắt đứt chuỗi 6 trận bất bại của CH Séc, gồm 4 chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức và 2 chiến thắng trên chấm luân lưu ở vòng loại. CH Séc không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất.
Ladislav Krejci là cầu thủ đáng chú ý sau bàn thắng ở lượt đầu. Nếu tiếp tục ghi bàn trước Nam Phi, anh sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ CH Séc ghi bàn trong 2 trận đầu tiên của một kỳ World Cup.
Về lực lượng, CH Séc không phát sinh ca chấn thương mới sau trận gặp Hàn Quốc. Tomas Soucek, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci và Patrik Schick nằm trong nhóm cầu thủ có khả năng tiếp tục đá chính.
Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi 23h ngày 18/6, bảng A World Cup 2026
Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi (23h ngày 18/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số CH Séc đấu với Nam Phi thuộc bảng A World Cup 2026.
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