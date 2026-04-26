Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An, vòng 20 V.League

Cập nhật mới nhất
CAHN 0-0 SLNA Tiếp tục cập nhật
Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).
SLNA
Thủ môn: Cao Văn Bình (1).
Hậu vệ: Vương Văn Huy (2), Trần Nam Hải (17), Lê Nguyên Hoàng (3), Bùi Thanh Đức (12).
Tiền vệ: Nguyễn Văn Bách (9), Nguyễn Xuân Bình (8), Nguyễn Quang Vinh (16), Michael Olaha (7).
Tiền đạo: Carlos Fortes (27), Reon Moore (10).
CAHN
Thủ môn: Nguyễn Filip (1).
Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh (68), Adou Minh (38), Trần Đình Trọng (21).
Tiền vệ: Phạm Minh Phúc (22), Lê Phạm Thành Long (11), Cao Pendant Quang Vinh (7).
Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Đình Bắc (9), Lê Văn Đô (88).
CLB Công an Hà Nội
CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng với lợi thế 7 điểm hơn đối thủ cạnh tranh là Thể Công Viettel. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking có 48 điểm sau 15 chiến thắng, 3 trận hoà và chỉ thua 1 trận.
CAHN là đội ghi bàn nhiều nhất giải tính đến lúc này (44 bàn), cũng là một trong 2 đội thủng lưới ít nhất (15 bàn, bằng Thể Công Viettel).
Tương tự Sông Lam Nghệ An, CAHN chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất. Thất bại này chính là trận đấu với Hà Nội FC (1-2) trên sân Hàng Đẫy.
Sông Lam Nghệ An
SLNA bước vào trận đấu này ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sau 19 trận đấu, đội bóng xứ Nghệ có 6 chiến thắng, 6 trận hoà và 7 thất bại (21 bàn thắng, 24 bàn thua). Thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn hơn vị trí play-off tới 11 điểm - khoảng cách tạm thời an toàn.
Trong 5 trận đấu gần nhất, SLNA chỉ nhận 1 thất bại. Đó cũng chính là trận đấu trên sân Hàng Đẫy (thua Hà Nội FC 0-3). Xa hơn, tính từ tháng 2/2026, đội bóng xứ Nghệ chỉ thua 1 trong 7 trận (thắng 4, hoà 2).
CLB Công an Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An
Trận CLB Công an Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) từ 19h15 ngày 26/4. Kênh trực tiếp: FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV.
Ở lượt đi, 2 đội hoà nhau 1-1 trên sân Vinh. Tỷ số này xuất hiện trong cả 3 trận đối đầu gần nhất giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An ở đấu trường V.League. Kể từ khi CAHN xuất hiện ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, họ chưa từng thua SLNA.
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất
Tính đến trước trận CLB Công an Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An, vị trí các đội bóng như sau:
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 19 44 - 15 48 2 Thể Công Viettel 19 28 - 15 41 3 Ninh Bình 20 42 - 27 37 4 Hà Nội 20 38 - 23 36 5 Hải Phòng 20 30 - 24 28 6 Nam Định 20 24 - 24 28 7 CA TP.HCM 19 19 - 25 26 8 SLNA 19 21 - 24 24 9 Hà Tĩnh 19 12 - 22 23 10 Thanh Hóa 20 23 - 28 20 11 Becamex TP.HCM 20 23 - 31 20 12 HAGL 20 17 - 28 19 13 PVF-CAND 20 17 - 36 13 14 Đà Nẵng 19 19 - 32 12
Bình luận