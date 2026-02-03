Triệt phá đường dây làm xăng giả ở TP.HCM, bắt giam 8 người

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Yên (46 tuổi), Nguyễn Hồng Hải (51 tuổi), Trần Văn Đức (55 tuổi) cùng 5 đồng phạm về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, sáng 17/1, Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi trên đường Dạ Nam, phường Chánh Hưng (Quận 8 cũ). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Đức (chủ trạm) và tài xế xe bồn Lê Thanh Tú đang bơm dung môi SPSOL-PEE cùng phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95.

8 người liên quan đường dây pha chế xăng giả ở TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm này là mua xăng A95 nguyên chất, sau đó pha trộn với dung môi công nghiệp và hóa chất tạo màu, theo tỷ lệ nhất định. Việc này giúp tăng thể tích xăng thành phẩm nhưng làm giảm chất lượng nghiêm trọng.

Xăng giả sau đó được bán bằng giá xăng thật để trục lợi.

Đường dây này vận hành theo hai nhánh chính. Nhánh thứ nhất do Nguyễn Văn Yên tổ chức thực hiện việc pha trộn, hoán đổi xăng và dung môi ngay tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ).

Nhánh thứ hai, do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn trực tiếp tại các cây xăng, trong đó có trạm Đức Lợi.

Tang vật làm xăng giả. (Ảnh: CACC)

Kết quả giám định từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định toàn bộ mẫu xăng thu giữ đều không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2022/BKHCN) và không phải là xăng RON A95.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các đối tượng liên quan khác trong đường dây.

Theo Công an TP.HCM, việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng RON A95 giả tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng và xã hội. Xăng không đạt quy chuẩn kỹ thuật khi sử dụng có thể gây hư hỏng động cơ, giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện, mất an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng làm thay đổi bản chất, thành phần hóa học của nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người. Hành vi này còn gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, làm méo mó thị trường kinh doanh xăng dầu.