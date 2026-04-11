Trend 'tụ tập cùng la hét' để chữa lành, xả stress

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, một xu hướng độc đáo đang âm thầm lan rộng: tụ họp để… hét. Tại các công viên hay không gian mở, những “Câu lạc bộ la hét” trở thành nơi mọi người tìm đến để giải tỏa cảm xúc bị dồn nén, buông bỏ căng thẳng trong cuộc sống và kết nối với chính mình.

Không cần lời giải thích, không cần phán xét, chỉ bằng những tiếng hét đầy bản năng, nhiều người đã tìm thấy sự nhẹ nhõm, cân bằng và một cách chữa lành tinh thần đơn giản nhưng đầy bất ngờ.

Dưới ánh nắng dịu dần của buổi chiều muộn tại công viên Piedmont, những âm thanh tưởng chừng hỗn loạn lại vang lên đầy sống động. Những tiếng hét nối tiếp nhau, vang xa giữa không gian xanh mát, khiến người qua đường không khỏi tò mò. Nhưng trái với vẻ ngoài có phần “kịch tính” ấy, không ai ở đây gặp nguy hiểm hay mất kiểm soát. Ngược lại, họ đang chủ động tìm kiếm sự chữa lành - theo một cách rất đặc biệt: hét lên để giải tỏa.

Đó chính là tinh thần của “Câu lạc bộ la hét” - một cộng đồng nơi mọi người có thể đến, buông bỏ những gánh nặng cảm xúc và cho phép bản thân được thể hiện một cách chân thật nhất. Không có sự phán xét, không có áp lực phải “giữ hình ảnh”, chỉ có sự tự do giải phóng những điều đã bị kìm nén quá lâu.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, một xu hướng độc đáo đang âm thầm lan rộng: Tụ họp để… hét.

Cô Katie Snyder, Trưởng chi nhánh Atlanta, Scream Club: “Câu lạc bộ la hét là một nơi an toàn để mọi người đến giải tỏa cảm xúc. Và điều đó có nghĩa là, chúng tôi chỉ tập hợp tại công viên cho bất cứ ai muốn đến và thực sự la hét. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng tôi tin rằng hiện nay tất cả chúng ta, với tư cách là một xã hội và mỗi cá nhân, đang kìm nén quá nhiều cảm xúc, và đây là cơ hội để giải phóng những cảm xúc đó ra khỏi cơ thể".

Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng sâu sắc. Trong một thế giới nơi con người thường được dạy phải kiềm chế cảm xúc, phải mạnh mẽ, phải “ổn”, thì việc cho phép bản thân hét lên - to, rõ ràng và không kiểm soát - lại trở thành một hành động mang tính giải phóng mạnh mẽ. Đó không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là một bước tiến đến sự tự nhận thức và chữa lành.

Nhiều người tham gia chia sẻ rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm ngay sau khi hét: “Tôi cảm thấy khỏe hơn hẳn, cơ thể thư giãn hơn, bớt căng thẳng hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì có quá nhiều thứ tôi đã kìm nén bên trong, và việc hét lên giúp tôi giải tỏa hết mọi thứ”.

“Đối với tôi, có lẽ đó là những phán xét từ người khác hoặc những phán xét hướng vào chính bản thân mình, hoặc những điều tôi tự nói với mình mà không hề ủng hộ, tử tế hay yêu thương. Vì vậy, tôi hét vào thói quen đó trong mình và cố gắng hét lên để loại bỏ phần xấu xa đó, bởi vì tôi nghĩ đây là một nỗ lực để đối diện với chính mình bằng tình yêu thương”.

Không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa căng thẳng, hoạt động này còn giúp con người đối diện với những phần sâu kín trong nội tâm. Có người hét lên để xua tan những lời tự chỉ trích mà họ đã lặp đi lặp lại trong đầu. Có người dùng tiếng hét để “đối thoại” với những tổn thương cũ, những ký ức chưa được chữa lành.

Và cũng có người đơn giản là muốn cảm nhận lại cảm giác được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Và dù mỗi người đến với những câu chuyện khác nhau, nhưng họ đã tìm thấy sự kết nối trong chính trải nghiệm này.

Tiến sỹ Kenneth Carter, Giáo sư Tâm lý học, Đại học Emory giải thích: “Có lẽ mọi người muốn đến các câu lạc bộ la hét để thể hiện bản thân. Tiếng la hét có thể kích hoạt phản ứng của hệ thần kinh giao cảm, nhưng sau đó, mọi người lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Đó được gọi là phản ứng phó giao cảm 'nghỉ ngơi và tiêu hóa'. Vì vậy, nó có thể khiến họ cảm thấy bình tĩnh hơn.

Bạn sẽ cảm nhận được sự giải phóng một chất gọi là oxytocin. Đó là chất hóa học tạo cảm giác gần gũi, giúp mọi người cảm nhận được sự kết nối. Vì vậy, những người đang tìm kiếm sự kết nối trải nghiệm và đang cảm thấy căng thẳng, thì những câu lạc bộ la hét như thế này có thể giúp giải tỏa căng thẳng, đồng thời giúp họ có được cảm giác kết nối”.

Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng và áp lực ngày càng gia tăng, con người dễ dàng đánh mất kết nối với chính mình. Chúng ta quen với việc “chịu đựng”, “giữ trong lòng”, và đôi khi quên mất rằng mình cũng cần được giải tỏa. Chính vì vậy, những không gian như Câu lạc bộ la hét không chỉ là một hoạt động lạ lẫm, mà còn là một lời nhắc nhở: bạn có quyền cảm nhận, có quyền thể hiện, và có quyền được nhẹ nhõm.

Giữa thế giới ồn ào này, đôi khi chính việc “ồn ào” theo cách của riêng mình lại là con đường dẫn đến sự bình yên. Và biết đâu, một tiếng hét - tưởng chừng vô nghĩa - lại chính là khởi đầu cho hành trình chữa lành mà bạn đã tìm kiếm từ lâu.