Bố say rượu ngủ quên cùng bạn gái, con 2 tuổi rơi từ tầng 11, chết thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Thủ đô Santiago của Chile khiến dư luận bàng hoàng. Bé gái Isidora Constanzo 2 tuổi qua đời sau cú rơi từ căn hộ tầng 11 trong lúc người cha - Jorge José Francisco Constanzo Chávez - được cho là ngủ vì say rượu. Anh ta bị truy tố về tội ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng.

Bé Isidora gặp nạn trong thời gian được cha ruột chăm sóc theo lịch thăm nom do tòa án quy định. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Jorge đang sống cùng bạn gái tại căn hộ ở Santiago và cả hai đều ngủ say sau nhiều giờ uống rượu.

Isidora Constanzo qua đời sau khi rơi từ căn hộ tầng 11. (Ảnh: JamPress)

Tòa nhà xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: JamPress)

Các báo cáo cho biết, Jorge đã tham gia tiệc tùng vào tối thứ Bảy 16/5 và chỉ trở về nhà vào khoảng 6h Chủ nhật 17/5. Sau đó, người đàn ông này đến đón con gái tại nhà vợ cũ để thực hiện quyền thăm nom từ 10h đến 18h theo thỏa thuận của tòa án. Anh ta đến muộn gần một giờ so với thời gian quy định.

Sau khi đón con, Jorge dùng bữa trưa cùng bạn gái và bé Isidora. Trong bữa ăn, anh ta được cho là tiếp tục uống thêm rượu. Khi trở về căn hộ, Jorge và bạn gái ngủ thiếp đi, để mặc con gái 2 tuổi không có người trông nom. Bé Isidora sau đó đã rơi khỏi cửa sổ phòng ngủ đang mở hé.

Theo truyền thông địa phương, cửa sổ này không có lưới hoặc các thiết bị bảo vệ an toàn dành cho trẻ nhỏ. Một cư dân sống trong tòa nhà kể lại rằng, họ nghe thấy một tiếng va chạm mạnh vào khoảng 17h10 cùng ngày. Khi chạy xuống kiểm tra, người này phát hiện bé gái nằm bất động tại khu vực bãi đậu xe phía dưới tòa nhà.

Nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường để cấp cứu, tuy nhiên bé Isidora được xác nhận đã tử vong vào lúc 17h23 do những chấn thương nghiêm trọng từ cú ngã ở độ cao lớn.

Isidora đã dành cả ngày với cha mình theo thỏa thuận của cha mẹ và tòa án. (Ảnh: JamPress)

Các nhà chức trách ban đầu gặp khó khăn trong việc xác định căn hộ nơi bé gái rơi xuống vì bé không phải cư dân thường trú của tòa nhà. Lực lượng chức năng kiểm tra từng tầng và xác định chính xác căn hộ xảy ra tai nạn.

Khoảng 40 phút sau thảm kịch, cảnh sát mới đánh thức được Jorge. Theo mô tả của cơ quan điều tra, người đàn ông có biểu hiện say xỉn rõ rệt vào thời điểm đó. Sau quá trình điều tra ban đầu, công tố viên truy tố Jorge José Francisco Constanzo Chávez về hành vi ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng.

Cơ quan công tố cho biết, căn hộ đã không đáp ứng các điều kiện an toàn tối thiểu đối với trẻ nhỏ. Đặc biệt, cửa sổ phòng ngủ thiếu lưới bảo vệ dù đây là yêu cầu bắt buộc trong thỏa thuận quyền nuôi con giữa hai bên. Theo hồ sơ hòa giải tại tòa án gia đình, Jorge từng đồng ý sẽ lắp đặt lưới an toàn cho cửa sổ nhằm đảm bảo an toàn cho con gái trong thời gian thăm nom. Tuy nhiên, anh ta đã không thực hiện cam kết này.

Công tố viên Pamela Valdés nhận định, tai nạn trên hoàn toàn có thể tránh được nếu người cha thực hiện đúng các biện pháp an toàn cơ bản. Bà nói Jorge đáng lẽ phải khóa chốt cửa sổ trước khi đi ngủ. Thiết kế cửa sổ khiến một đứa trẻ 2 tuổi không thể tự mở hoàn toàn, điều này cho thấy yếu tố bất cẩn từ phía người lớn.

Jorge uống rượu say sưa từ tối hôm trước và tiếp tục uống rượu vào bữa trưa. (Ảnh: JamPress)

Ban đầu, Jorge cùng bạn gái bị tạm giữ để xác minh danh tính và điều tra. Sau phiên điều trần, tòa án quyết định tạm giam người cha để phục vụ quá trình tố tụng.

Mẹ của bé Isidora, chị Gloria Ortiz, bày tỏ nỗi đau đớn sau sự ra đi của con gái nhỏ. Chị nghẹn ngào nói rằng không cha mẹ nào đáng phải trải qua nỗi đau chôn cất chính con mình.

Mẹ của Isidora rất đau lòng vì sự ra đi của con gái. (Ảnh: JamPress)

Cảnh sát Chile xác nhận sẽ tiếp tục điều tra lượng cồn mà Jorge đã dùng trong bữa tiệc kéo dài từ tối thứ Bảy sang Chủ nhật nhằm làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án đau lòng này.