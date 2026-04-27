Trải nghiệm mẫu ô tô cho phép chủ xe tự tay lắp ráp và tùy biến diện mạo

Hãng xe Dutton (Anh) vừa đánh dấu sự trở lại thị trường xe tự lắp ráp (kit car) sau 37 năm bằng việc ra mắt mẫu Phaeton 5. Đây là dòng xe mui trần trọng lượng nhẹ, được thiết kế dựa trên nền tảng cơ khí của mẫu Mazda MX-5 NC nhưng sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, mang đậm phong cách hoài cổ.

Ngoại hình lạ mắt của Phaeton 5 sau khi được thay thế hoàn toàn thân vỏ mới.

Điểm khác biệt lớn nhất của Phaeton 5 nằm ở thiết kế ngoại thất. Thay vì giữ lại các đường nét mượt mà của nguyên mẫu, Phaeton 5 sử dụng các tấm thân vỏ riêng biệt với cụm đèn pha tròn, chắn bùn mở rộng và lưới tản nhiệt hình khối phía trước.

Chi tiết lưới tản nhiệt và cụm đèn tròn tạo điểm nhấn khác biệt cho phần đầu xe.

Thiết kế này khiến chiếc xe trông giống như những mẫu xe đua cổ điển hoặc các phương tiện trong trò chơi điện tử. Toàn bộ phần vỏ xe nguyên bản của Mazda MX-5 được loại bỏ, thay thế bằng bộ khung vỏ mới nhưng vẫn giữ lại khung gầm và khối động cơ 2.0L hút khí tự nhiên cùng hệ thống truyền động tin cậy của hãng xe Nhật.

Mẫu xe mang phong cách cổ điển giúp tối ưu trọng lượng và tăng cảm giác lái thuần túy.

Về chi phí, Dutton cung cấp bộ linh kiện chuyển đổi với giá 9.990 Bảng Anh (hơn 340 triệu đồng). Người dùng có thể tùy chọn thêm mui bạt, vách ngăn hai bên và các màu sơn đặc biệt với chi phí phát sinh khoảng 1.600 USD.

Đối với những khách hàng không muốn tự lắp ráp, hãng cũng cung cấp phiên bản hoàn thiện từ nhà máy với mức giá khởi điểm khoảng 19.300 USD (hơn 480 triệu đồng).

Bộ linh kiện được thiết kế để lắp đặt tương thích với khung gầm và động cơ xe cũ.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, mục tiêu của mẫu xe là mang lại cảm giác lái thuần túy và niềm vui khi sở hữu một chiếc xe có tính cá nhân hóa cao mà không cần tốn quá nhiều chi phí như các dòng xe thể thao cao cấp.

Sự kết hợp giữa bộ vỏ mang phong cách cổ điển và nền tảng kỹ thuật hiện đại của Mazda MX-5 được kỳ vọng sẽ thu hút những người yêu thích dòng xe tự lắp ráp muốn tìm kiếm sự bền bỉ trong vận hành.