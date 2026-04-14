Gia tăng áp lực chi phí vận hành, DN vận tải tìm lời giải từ dịch vụ hậu mãi

Theo ghi nhận từ thị trường, chi phí bảo trì và sửa chữa trong vòng đời phương tiện chiếm tỷ trọng đáng kể, đặc biệt với các dòng xe khai thác cường độ cao ở cả vận tải hành khách và hàng hóa. Trong khi đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và tiến độ vận chuyển ngày càng khắt khe, buộc doanh nghiệp phải đảm bảo phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành.

Các chính sách hậu mãi, đặc biệt là kéo dài thời gian bảo hành, đang được xem là một trong những giải pháp giúp giảm áp lực chi phí dài hạn.

Trong xu hướng đó, các chính sách hậu mãi, đặc biệt là kéo dài thời gian bảo hành, đang được xem là một trong những giải pháp giúp giảm áp lực chi phí dài hạn.

Tại Việt Nam, Hyundai đã công bố chương trình nâng thời gian bảo hành cho dòng xe Hyundai Solati lên mức 5 năm hoặc 150.000 km, áp dụng cho các xe sản xuất từ năm 2026. Động thái này được đánh giá có thể giúp người sử dụng giảm thiểu rủi ro chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác, đồng thời tăng tính ổn định trong vận hành. Việc kéo dài thời gian bảo hành cũng phản ánh mức độ tự tin của nhà sản xuất đối với chất lượng và độ bền của sản phẩm, trong bối cảnh các doanh nghiệp vận tải ngày càng chú trọng đến yếu tố chi phí sở hữu tổng thể và độ tin cậy trong quá trình sử dụng.

Ở góc độ sản phẩm, Hyundai Solati vẫn là một trong những mẫu xe nổi bật trong phân khúc 16 chỗ tại Việt Nam, được nhiều đơn vị vận tải lựa chọn nhờ tính thực dụng và khả năng khai thác hiệu quả. Xe sở hữu khoang hành khách rộng, trần cao, ghế ngồi thiết kế theo hướng thoải mái, cùng khoang hành lý dung tích lớn, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách kèm hành lý. Những yếu tố này cho phép doanh nghiệp tối ưu công suất khai thác, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế trong quá trình vận hành.

Bên cạnh phân khúc xe chở khách, thị trường xe tải cũng ghi nhận những nâng cấp đáng chú ý về sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hiệu suất và độ bền. Gần đây, Hyundai xe thương mại đã giới thiệu dòng xe tải trung EX Series phiên bản nâng cấp hướng đến nhu cầu vận tải hàng hóa liên tỉnh và khai thác cường độ cao, gồm 2 phiên bản EX900 XL cùng EX11 XL tải trọng 5 - 7 tấn, trong đó EX11 XL sở hữu động cơ D4GA mạnh nhất phân khúc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, EX Series được nâng cấp đồng bộ từ thiết kế đến vận hành. Ngoại thất xe mang phong cách cứng cáp, hệ thống đèn chiếu sáng cải tiến, kính chắn gió mở rộng giúp tăng tầm quan sát, trong khi các chi tiết như cửa cabin, bậc lên xuống được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người sử dụng. Không gian cabin được mở rộng, bố trí điều khiển theo hướng tối ưu, hỗ trợ tài xế giảm mệt mỏi khi vận hành đường dài.

Ở khía cạnh kỹ thuật, khung gầm và cabin sử dụng vật liệu thép cường lực, tăng độ cứng và khả năng chịu tải, đồng thời cải thiện độ bền trong điều kiện khai thác thực tế. Xe cũng được phát triển theo định hướng nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu chi phí sử dụng, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa hiện nay.

Sự xuất hiện của các chính sách hậu mãi kéo dài và các dòng sản phẩm nâng cấp như EX Series cho thấy Hyundai Thành Công Thương Mại đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng cạnh tranh trên thị trường vận tải và kịp thời đưa ra các giải pháp tổng thể, bao gồm cả chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và chi phí sở hữu. Với các doanh nghiệp vận tải, đây được xem là những yếu tố quan trọng trong việc cân nhắc đầu tư và nâng cấp đội xe trong giai đoạn tới.