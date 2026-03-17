(VTC News) -

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Mazda được nhiều người biết đến nhờ vào những mẫu xe mang thiết kế tinh tế, cảm giác lái thú vị và công nghệ tiên tiến.

Trong đó, Mazda CX-5 2025 là mẫu SUV hạng C được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ. Xe vẫn giữ ngôn ngữ Kodo đặc trưng nhưng được tinh chỉnh sắc sảo và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn LED thanh mảnh giúp diện mạo thêm phần sang trọng và thể thao.

Khoang nội thất của CX-5 2025 được bố trí tinh tế với vật liệu cao cấp và nhiều công nghệ mới. Màn hình trung tâm lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây mang đến trải nghiệm hiện đại. Hệ thống âm thanh cao cấp cùng không gian rộng rãi giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.

Mazda CX-5 với ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới - Artful Design mang vẻ đẹp nghệ thuật thu hút mọi ánh nhìn, tôn vinh cá tính chủ sở hữu.

MAZDA CX-5 thiết kế hoàn thiện hơn tôn lên vẻ đẹp thời thượng của mẫu SUV thế hệ mới. MAZDA CX-5 SPORT có thiết kế thể thao truyền cảm hứng theo đuổi đam mê và vượt qua mọi giới hạn; trong khi đó, MAZDA CX-5 EXCLUSIVE thiết kế sang trọng, khẳng định chất tôi riêng của chủ sở hữu.

Trong tháng 2, Mazda CX-5 duy trì vị thế là mẫu xe dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ trung (cỡ C-D) tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe điện. Cụ thể, có 1.008 chiếc Mazda CX-5 đã được bán ra. Đây là thương hiệu duy nhất trong phân khúc giữ được mức bán trên 1.000 xe mỗi tháng, đồng thời là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tháng 2/2026.

Bảng giá xe Mazda CX-5 mới nhất tháng 3/2026

Xe Giá niêm yết Mazda CX-5 2.0L Deluxe Giá: 749.000.000VNĐ Mazda CX-5 2.0L Luxury Giá: 789.000.000VNĐ Mazda CX-5 2.0L Premium Giá: 829.000.000VNĐ Mazda CX-5 2.0L Premium Sport Giá: 849.000.000VNĐ Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive Giá: 869.000.000VNĐ Mazda CX-5 2.5L Signature Sport Giá: 959.000.000 VNĐ Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive Giá: 979.000.000VNĐ