TP.HCM - TP Đồng Nai: Tầm nhìn phát triển siêu vùng kinh tế phía Nam

(VTC News) -

Hai đô thị, một không gian phát triển

Đề cương Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050 mở ra bước ngoặt chiến lược cho thị trường bất động sản phía Nam khi chuyển dịch từ mô hình đô thị đơn tâm sang cấu trúc đa cực, đa trung tâm.

Trong định hướng đó, TP Đồng Nai được định vị thành một cực tăng trưởng phía Đông, gắn với hành lang ven sông Sài Gòn - Đồng Nai, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, đảm nhận một phần chức năng kinh tế, công nghiệp và logistics vốn đang tập trung tại TP.HCM.

TP.HCM và Đồng Nai đang từng bước hình thành cặp đô thị động lực trong cấu trúc phát triển đa cực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nằm trong quy hoạch không gian vùng, Đồng Nai hiện diện trên nhiều hành lang chiến lược, trong đó, nổi bật là "trục xanh - xanh dương" được xem là nền tảng sinh thái quan trọng, lấy sông Đồng Nai là mạch nguồn kết nối hệ thống sông Sài Gòn, Nhà Bè, Soài Rạp và các không gian sinh thái trọng điểm.

Lợi thế này không chỉ góp phần hình thành hành lang cảnh quan đặc sắc cho toàn vùng mà còn tạo nền tảng cho xu hướng phát triển các đô thị xanh, bền vững, qua đó nâng cao giá trị bất động sản.

Ở khía cạnh kinh tế, Đồng Nai nằm trên trục Bắc - Nam kết nối các trung tâm sản xuất, thương mại và logistics của vùng Đông Nam Bộ. Tiếp giáp trực tiếp với TP.HCM, giúp địa phương này trở thành điểm hội tụ của dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất quy mô lớn.

Đây cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nhà ở, văn phòng và bất động sản thương mại trong dài hạn.

Sông Đồng Nai đóng vai trò mạch nguồn sinh thái và hành lang cảnh quan chiến lược của toàn vùng.

Song song đó, hệ sinh thái công nghiệp - logistics - hàng không của Đồng Nai với các khu công nghiệp tầm cỡ, trung tâm logistics, cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành. Sự kết nối giữa các “mắt xích” này giúp thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao - nhóm dân cư sẽ tạo ra nguồn cầu bất động sản bền vững trong nhiều năm tới.

Nhìn tổng thể, TP.HCM và TP Đồng Nai đang từng bước hình thành một không gian phát triển liên kết, nơi các chức năng về kinh tế, công nghiệp, logistics và đô thị được phân bổ và bổ trợ lẫn nhau.

Bất động sản Đồng Nai vì thế không còn tăng trưởng dựa trên kỳ vọng đơn lẻ từ một dự án hạ tầng, mà được nâng đỡ bởi những chuyển dịch mang tính cấu trúc của toàn vùng, tạo dư địa phát triển dài hạn cho các dự án nằm trong tâm điểm kết nối.

Izumi City: Tâm điểm giao thoa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tọa lạc tâm điểm trục đô thị ven sông Đồng Nai, nơi tiếp giáp nhịp phát triển sôi động của TP.HCM, Izumi City sở hữu nhiều lợi thế để đồng hành cùng chu kỳ tăng trưởng mới của địa phương.

Đầu tiên, đó chính là yếu tố hạ tầng. Dự án kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành, chuỗi hạ tầng đang dần tái định hình luồng dân cư, đầu tư và thương mại của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Đáng chú ý, Izumi City còn nằm trên hành lang kết nối giữa lõi trung tâm TP.HCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong tương lai gần, khi sân bay Long Thành đi vào vận hành, hành lang này được kỳ vọng trở thành trục giao thương, dịch vụ và logistics sôi động, đồng thời thu hút dòng chuyên gia, kỹ sư, nguồn lao động chất lượng cao của toàn vùng.

Quá trình công nghiệp hóa và phát triển logistics đang kéo theo làn sóng lao động chất lượng cao dịch chuyển về Đồng Nai. Đón đầu xu hướng này, Izumi City với mô hình đô thị tích hợp, nơi nhà ở, tiện ích, cảnh quan, thương mại và cộng đồng cư dân được quy hoạch trong cùng một tổng thể, sẽ tạo nền tảng cho nhu cầu ở thực bền vững trong dài hạn.

Yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của Izumi City còn nằm ở lợi thế sở hữu 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai, thuộc dải hành lang sinh thái chiến lược của toàn vùng - lợi thế cảnh quan hiếm có giúp dự án thừa hưởng trực tiếp giá trị từ “trục xanh - xanh dương” vốn được xem là nền tảng cho xu hướng phát triển đô thị bền vững.

Izumi City sở hữu vị trí kết nối chiến lược, đón đầu dòng dịch chuyển dân cư và động lực tăng trưởng mới của khu vực.

Từ vị trí kết nối vùng, hệ sinh thái tiện ích đến không gian sống bên sông Đồng Nai, Izumi City không chỉ đón đầu quá trình mở rộng của TP.HCM về phía Đông mà còn đồng hành với vai trò mới của TP. Đồng Nai trong cấu trúc phát triển vùng. Sự hội tụ này tạo nền tảng để dự án thu hút nhu cầu ở thực, đồng thời tích lũy giá trị dài hạn cùng chu kỳ tăng trưởng mới của TP Đồng Nai.