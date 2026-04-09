Cả nước nắng nóng gay gắt, cao nhất 41,3°C

(VTC News) -

Ngày 9/4, người dân trên khắp cả nước tiếp tục trải qua thêm một ngày nắng nóng ngột ngạt. Theo số liệu quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, có 9 trạm ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày từ 40°C trở lên, trọng tâm ở các tỉnh miền Trung.

Nhiệt độ thực đo trong ngày 9/4. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40°C, có nơi trên 40°C. Trong đó, 5 trạm ở Nghệ An gồm Tương Dương, Con Cuông cùng ghi nhận 41,3°C (đây cũng là hai điểm nóng nhất cả nước); Quỳ Châu 40,5°C; Quỳ Hợp 40,6°C; Tây Hiếu 40,2°C.

Ngoài ra, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41°C; Hương Khê 40,7°C; Tuyên Hóa, Đông Hà (Quảng Trị) lần lượt ghi nhận 40,3°C và 40,2°C.

Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên chỉ phổ biến 35-45%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong ngày 9/4, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C như: Phù Yên (Sơn La) 39,6°C; Mai Châu (Phú Thọ) 38,8°C; Phố Ràng (Lào Cai) 39,5°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-36°C, có nơi trên 37°C như: Ayunpa (Gia Lai) 38°C.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế được dự báo có xu hướng nóng hơn 1,5-2,5°C so với cùng kỳ nhiều năm. Ở các khu vực còn lại trên cả nước, mức nhiệt chỉ cao hơn 0,5-1,5°C.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, các đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8. Từ khoảng tháng 9, nắng nóng xu hướng suy giảm dần.

"Nắng nóng của năm 2026 khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cũng cảnh báo về tác động của nắng nóng kéo dài và hiệu ứng gió phơn khô nóng do vùng áp thấp phía Tây, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.