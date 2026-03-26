Nắng nóng bao trùm TP.HCM, kéo dài đến cuối tuần

Từ khoảng 8h, nhiều người dân đã cảm nhận rõ cái nóng hầm hập, buộc phải che chắn kín mít khi ra đường.

Không chỉ gay gắt vào buổi trưa, nắng nóng tại TP.HCM đang có xu hướng kéo dài trong ngày, kèm theo độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức càng gia tăng. Dự báo, tình trạng này có thể tiếp diễn đến hết tuần.

Dự báo, thời tiết ở TP.HCM tiếp tục nắng nóng kéo dài đến cuối tuần (28/3). (Ảnh: Lương Ý)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24h qua, nắng nóng đã xuất hiện rải rác trên khu vực TP.HCM. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Sở Sao lên đến 35,5°C, trong khi khu vực Tân Sơn Nhất cũng chạm ngưỡng 35°C. Độ ẩm thấp nhất chỉ khoảng 39%.

Dự báo trong 24-48h tới, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36°C, có nơi vượt 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 35-50%.

Đáng chú ý, khung giờ nắng nóng đỉnh điểm được xác định từ 12h đến 15h mỗi ngày. Đây là thời điểm bức xạ nhiệt từ mặt đường và các phương tiện giao thông tăng cao, khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều so với số liệu đo được.

Không chỉ khu vực trung tâm mà các khu vực ngoại thành cũng ghi nhận nền nhiệt tương tự, phổ biến 35-36°C.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. (Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ)

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám… ngay từ 8h, người dân đã phải đối mặt với cái nắng chói chang. Nhiều người đi xe máy trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, thậm chí trùm kín toàn thân để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tại các giao lộ lớn, khi dừng đèn đỏ, không khó để bắt gặp cảnh người dân cố gắng “né nắng” bằng cách dừng sát bóng cây, núp dưới chân cầu vượt hoặc tận dụng bất kỳ khoảng râm nào có thể.

Chị Kim Hạnh (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết: “Mới sáng mà đã thấy nóng như giữa trưa. Đi làm khoảng 15 phút mà người đã mệt, khô cổ. Đến trưa thì gần như không muốn ra ngoài nữa”.

Trong khi đó, chị Thu Hương, nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Tôi phải mang theo áo khoác dày, găng tay, khẩu trang kín mít. Nếu không che chắn kỹ thì da rát rất nhanh. Nắng năm nay có vẻ gay gắt hơn”.

Không chỉ người đi đường, những lao động ngoài trời như shipper, công nhân xây dựng, người bán hàng rong… là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Nhiều người phải tranh thủ làm việc sớm hoặc nghỉ giữa trưa để tránh nắng.

Người dân TP.HCM trùm kín áo chống nắng, khẩu trang khi di chuyển dưới thời tiết oi bức từ sáng sớm.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động mạnh, gây ra tình trạng nắng nóng diện rộng tại khu vực Đông Nam Bộ.

Trong những ngày tới, nhiệt độ tại TP.HCM được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/3.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Tuy không phải mức cao, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với đời sống và sức khỏe người dân.

Cụ thể, thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp độ ẩm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, đặc biệt ở những nơi sử dụng nhiều thiết bị điện hoặc vật liệu dễ cháy. Nguy cơ cháy rừng ở khu vực ngoại thành cũng tăng cao.

Về sức khỏe, việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao có thể dẫn đến mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, đồng thời trang bị các biện pháp chống nắng cần thiết.

Các điểm bán dừa tươi luôn đắt khách những ngày này.

Thực tế cho thấy, nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại TP.HCM. Nhiều hàng quán vỉa hè phải căng thêm bạt che nắng, tăng cường quạt máy để giữ khách. Các dịch vụ giải nhiệt như nước mía, nước dừa, trà đá… cũng trở nên đắt khách hơn.

Ở góc độ đô thị, tình trạng bê tông hóa cùng mật độ phương tiện giao thông dày đặc khiến hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” trở nên rõ rệt hơn, làm nhiệt độ cảm nhận tăng cao so với thực tế.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt, làm việc hợp lý; tăng cường trồng cây xanh, sử dụng các vật liệu chống nóng cho nhà ở; đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.