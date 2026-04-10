Nắng như ‘chảo lửa’, người lao động miền Trung vật lộn mưu sinh
(VTC News) -
Nhiều địa phương ở miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, tại một số nơi nhiệt độ cao vượt ngưỡng kỷ lục, người dân vất vả mưu sinh ở cái nắng "nguy hại".
Dân lao động nghèo vất vả mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung
Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nắng nóng là hiện tượng thời tiết khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35 độ C (từ 35 - 47 độ C là nắng nóng; từ 37 - 39 độ C là nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt là trên 39 độ C).
Cơ quan chức năng khuyến cáo, nắng nóng có thể gây say nắng, sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức, đột quỵ và đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Nắng nóng làm giảm năng suất lao động, hư hại mùa màng, giảm sản lượng chăn nuôi và thuỷ sản, tăng nguy cơ cháy rừng. Có thể gây quá tải điện, tăng nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng giao thông; làm khô đất đai, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
Để chủ động phòng, chống nắng nóng cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi. Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, nếu ra ngoài nên mặc đồ bảo hộ, đội mũ nón. Không di chuyển đột ngột từ ngoài trời nắng vào phòng lạnh và ngược lại, nên bật điều hoà ở nhiệt độ từ 25 độ C trở lên.
Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý trong môi trường nhiệt độ cao. Uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, bổ sung muối và khoáng chất. Ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh. Giữ nhà cửa thoáng mát, sử dụng điện hợp lý. Lưu ý quản lý, theo dõi trẻ em, đề phòng đuối nước.
Bình luận