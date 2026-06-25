TP.HCM lên phương án thay thế trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa sau di dời

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo kinh tế - xã hội, chiều 25/6.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Điều 214 Luật Đất đai 2024 quy định đất cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và bảo đảm các yêu cầu về môi trường. Pháp luật cũng nghiêm cấm việc xây dựng cơ sở hỏa táng trái với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được TP.HCM quyết định đóng cửa từ năm 2011 (trừ khu hỏa táng) theo các quyết định của UBND TP.HCM nhằm thực hiện quy hoạch xây dựng trường học và công viên tại khu vực này.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

TP.HCM đã chuẩn bị các phương án thay thế khi di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Hiện có 2 cơ sở trên địa bàn đáp ứng nhu cầu hỏa táng của người dân là Trung tâm hỏa táng Đa Phước và Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ.

Đáng chú ý, khu vực Đa Phước đã được quy hoạch với quy mô đủ để lắp đặt 30 lò hỏa táng, bao gồm 21 lò dự kiến di dời từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và dự phòng thêm 9 lò trong thời gian tới.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết kết quả khảo sát vào tháng 4/2026 cho thấy năng lực của các cơ sở hỏa táng hiện nay vẫn còn dư địa lớn. Cụ thể, lò hỏa táng Đa Phước mới khai thác khoảng 30% công suất; công viên hỏa táng Tháp Long Thọ sử dụng khoảng 13-17% công suất.

Ngoài ra, người dân TP.HCM còn có thể sử dụng dịch vụ tại cơ sở hỏa táng Long Hương (Bà Rịa - Vũng Tàu), hiện khai thác khoảng 40% công suất và cơ sở hỏa táng Chánh Phú Hòa với mức sử dụng khoảng 30-40% công suất.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, với công suất hiện có tại các cơ sở hỏa táng đang hoạt động, nhu cầu hỏa táng của người dân TP.HCM vẫn được đáp ứng đầy đủ trong thời gian tới.

Về định hướng lâu dài, việc quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng và cơ sở lưu giữ tro cốt trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy hoạch chung TP.HCM và các quy định của Luật Đất đai 2024.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cũng đang đề xuất thành phố tạo điều kiện mở rộng năng lực hỏa táng tại khu vực Đa Phước, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong tương lai khi dân số và nhu cầu dịch vụ tang lễ tiếp tục gia tăng.