Ngôi trường trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM tăng tốc về đích

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, các đơn vị thi công vẫn duy trì tiến độ theo phương án “3 ca, 4 kíp”, tổ chức làm việc liên tục, trong đó một số hạng mục được triển khai vào ban đêm nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành, bảo đảm kế hoạch đề ra.