TP.HCM dừng vốn ngân sách: Cung Thiếu nhi, Nhà hát sẽ xây dựng ra sao?

(VTC News) -

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 18/4, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư bằng ngân sách với 2 dự án là Cung thiếu TP.HCM và Nhà hát giao hưởng, nhạc vũ kịch.

Cung Thiếu nhi TP.HCM có vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng đã khởi công vào tháng 10/2025 tại Khu đô thị Thủ Thiêm.

Công trình thiết kế cao 10 tầng, với nhiều công năng như khán phòng đa năng, sân khấu, phòng kỹ thuật, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện; khu chiếu phim; thư viện; bể bơi; phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng; không gian giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ, khu trưng bày mô hình và nhà hàng phục vụ... dự kiến hoàn thành năm 2028, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập và rèn luyện thể chất cho thiếu nhi Thành phố.

Dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM với vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng đã khởi công tháng 10/2025, hiện khối lượng thực hiện khoảng 300 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 10/2018, với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, sau đó nâng lên 2.000 tỷ đồng, có quy mô 1.700 chỗ.

Vị trí nhà hát được xây tại góc cầu Ba Son, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. TP.HCM đã lập và xác định đây là một trong các dự án cấp bách trong danh mục các dự án cần sớm triển khai giai đoạn 2021-2025.

Dừng đầu tư bằng ngân sách để huy động nguồn lực xã hội

Việc dừng chủ trương đầu tư 2 dự án này bằng vốn ngân sách, theo Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân, là nhằm chuyển sang đầu tư theo hình thức huy động nguồn lực xã hội.

Cung Thiếu nhi và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM dự kiến được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong dự án Trung tâm Chính trị – Hành chính mới tại Thủ Thiêm.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, hiện nay, các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư, phù hợp định hướng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách, góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư, áp dụng loại Hợp đồng BT. Phương án điều chỉnh quy hoạch có thực hiện việc hoán đổi vị trí công trình, đồng thời chuyển đổi chức năng 2 khu đất.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu trong khu đô thị Thủ Thiêm, trong đó điều chỉnh chức năng khu đất từ đất văn hóa đô thị sang đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

UBND TP.HCM cho rằng việc dừng chủ trương đầu tư là cần thiết, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và tránh trùng lặp dự án, làm cơ sở triển khai dự án.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM, cho biết thẩm tra của Ban cho thấy việc dừng chủ trương đầu tư công với 2 dự án, chuyển sang hình thức đối tác công tư là phù hợp định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố.

Với Cung thiếu nhi, hiện TP.HCM đã điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm đô thị Thủ Thiêm theo hướng trở thành trung tâm tài chính - hành chính- chính trị. Khu đất xây dựng Cung thiếu nhi đã điều chỉnh từ hình thức đầu tư công trình văn hóa sang đất bố trí cây xanh công cộng và ưu tiên bố trí các công trình hành chính tập trung.

Vì vậy, việc dừng chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công là cần thiết, nhằm đảm bảo quy hoạch.

Đặc biệt, Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons đã đề xuất tài trợ xây dựng dự án Cung thiếu nhi mới theo hình thức Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán tại khu đất đối diện.

Công trình với phương án thiết kế quy mô hơn. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện thiết kế trong khoảng 3 tháng, thời gian thi công khoảng 12 tháng. Đảm bảo trong khoảng 2 năm đưa vào sử dụng, đáp ứng hài hòa quy hoạch tổng thể của Trung tâm hành chính- chính trị.

Nhà hát mới cũng sẽ được đầu tư quy mô hơn so với dự án cũ và hoàn thiện trong khoảng 2 năm, sớm đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân TP.HCM và khu vực lân cận.

Ban kinh tế ngân sách yêu cầu UBND TP.HCM lưu ý thực hiện các phương án xử lý đối với khối lượng dự án Cung Thiếu nhi đã thực hiện, với hơn 300 tỷ đồng, không để thất thoát lãng phí.

Đầu tư Cung Thiếu nhi, Nhà hát mới lớn gấp nhiều lần dự án cũ

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho rằng việc đa dạng hóa nguồn lực đầu tư các công trình văn hóa - thể thao sẽ giúp đẩy nhanh đầu tư, hoàn thiện các công trình văn hóa thể thao trọng điểm của Thành phố, trong bối cảnh 50 năm sau giải phóng, TP.HCM chưa có nhiều công trình văn hóa thể thao xứng tầm.

Theo bà Thúy, dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch là công trình đã có chủ trương đầu tư của HĐND TP.HCM từ năm 2018. Đây là sự kỳ vọng của rất nhiều thế hệ người dân Thành phố, của đội ngũ văn nghệ sĩ, nên cần thấy rõ sự cấp thiết đầu tư.

Tuy nhiên cần làm rõ các hạng mục nhà đầu tư tài trợ, hạng mục thanh toán bằng quỹ đất. Đặc biệt phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiêu chuẩn, đặc thù chuyên môn của công trình nhà hát, để TP.HCM sớm có một nhà hát đạt chuẩn, phục vụ cho hoạt động văn hóa.

Giải trình làm rõ với các đại biểu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định Thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, hạ tầng cho phát triển văn hóa. Việc phải dừng chủ trương theo Nghị quyết cũ là để có cơ sở thực hiện dự án mới. UBND TP.HCM sẽ công khai, truyền thông để người dân chia sẻ, đồng thuận.

Lý do Thành phố quyết tâm huy động nguồn lực xã hội để đầu tư các dự án hạ tầng, vì dành nguồn lực đầu tư công để tập trung cho giáo dục. Hiện Thành phố trường lớp đang thiếu rất nhiều.

Ngoài dừng 2 dự án đầu tư công, Kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa XI thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường và Trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm, dự kiến khởi công dịp 30/4 tới.

Ông Vinh cam kết UBND Thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ, tập trung điều hành, tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện Cung thiếu nhi và nhà hát mới.

Trong đó, Cung thiếu nhi sẽ hoàn thiện trong vòng 2 năm, không để kéo dài hơn. Dự án này thuận lợi là khu đất mới là đất sạch, nhà đầu tư triển khai thiết kế xây dựng ngay.

Với nhà hát, ông Vinh cho biết dự án cũ đã thông qua từ 2018, so với nhu cầu phát triển hiện nay đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế. Cần dự án mới đảm bảo phù hợp với nhu cầu của đô thị hiện đại.

Trong quá trình thiết kế, UBND Thành phố sẽ mời các chuyên gia, đại diện sở ngành chức năng thẩm định cụ thể từng hạng mục.

Thông tin tại kỳ họp, đại diện UBND Thành phố cho biết dự án Nhà hát mới sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều dự án cũ về diện tích và tổng mức đầu tư.

Còn Cung thiếu nhi mới dự kiến vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, lớn hơn gần 6 lần dự án cũ (1.100 tỷ đồng).

"Chúng tôi thống nhất cao với Ban kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM là đầu tư nhà hát mới, Cung thiếu nhi của Thành phố phải bằng hoặc cao hơn, hiện đại hơn so với quy mô dự án cũ đã được thông qua", đại diện UBND TP.HCM cho biết.