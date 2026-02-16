Xe điện dẫn dắt cuộc đua đặt xe công nghệ

(VTC News) -

Xe điện chiếm được cảm tình của người dùng

Ngày cận Tết, chị Huyền Trang, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mở ứng dụng Xanh SM như một thói quen. Công việc bận rộn khiến chị thường xuyên di chuyển bằng xe ôm, taxi công nghệ.

"Tôi chọn đặt xe điện vì đi êm, không mùi xăng dầu, giá hiển thị rõ ràng, không bị đội lên quá cao vào giờ cao điểm, nhất là dịp cuối năm", chị Trang chia sẻ.

Với chị, mức cước cạnh tranh cộng thêm chất lượng dịch vụ ổn định là lý do để sử dụng lâu dài. Dòng xe điện vận hành êm ái, không khói thải, không tiếng ồn lớn giúp hành trình dễ chịu hơn giữa phố đông. Giá cước được tính cố định theo số km, minh bạch và không kèm phụ phí khó hiểu.

Cùng với đó, thái độ thân thiện, lịch sự của tài xế và phong cách phục vụ chuyên nghiệp góp phần tạo nên hình ảnh một dịch vụ vận tải hành khách "5 sao" trên thị trường.

Ứng dụng Xanh SM cùng nhiều loại hình di chuyển bằng xe điện. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu Q&Me, lần đầu tiên Xanh SM - một ứng dụng thuần Việt - vượt mốc 50% về tỷ lệ được sử dụng thường xuyên trên thị trường gọi xe công nghệ. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026 tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cụ thể, Xanh SM đạt 52%, cao hơn Grab (44%) và Be Group (4%). Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh phần lớn người dùng cài đặt đồng thời nhiều ứng dụng, do đó kết quả phản ánh mức độ gắn bó thực tế trong các chuyến đi hằng ngày.

Kết quả tương đồng với nghiên cứu của công ty Mordor Intelligence, khi quý IV/2025 là quý thứ 5 liên tiếp Xanh SM giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ, với 51,5% thị phần, vượt Grab (42,64%) và be (5,86%).

Theo Q&Me, Xanh SM được đánh giá cao nhờ chất lượng phương tiện, độ êm ái khi di chuyển và tác phong tài xế, thay vì chỉ dựa vào chính sách khuyến mãi ngắn hạn.

Đáng chú ý, có tới 77% số lượt so sánh cho thấy giá cước hiển thị trước khuyến mãi của Xanh SM thấp hơn, trong khi con số này của Grab là 19%. Kết quả cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và khả năng dự đoán chi phí, thay vì chỉ so sánh mức giá sau ưu đãi.

Xe điện của Xanh SM "phủ" màu Cyan trên đường phố. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bà Đỗ Huyền Trang, chuyên gia lĩnh vực xe công nghệ, nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Khi gọi xe trở thành nhu cầu thiết yếu, yếu tố quyết định không còn là khuyến mãi, mà là khả năng duy trì chất lượng ổn định trên quy mô lớn.

"Người dùng không còn đặt ưu tiên tuyệt đối vào giá hay khuyến mãi, mà chuyển sang lựa chọn những dịch vụ mang lại sự ổn định, khả năng dự đoán và cảm giác an tâm trong nhu cầu di chuyển hàng ngày", bà Trang nói.

Thị trường tỷ USD và xu hướng điện hóa tăng tốc

Báo cáo mới nhất của Mordor Intelligence ước tính quy mô thị trường gọi xe tại Việt Nam đạt 1,25 tỷ USD năm 2026 và có thể tăng lên 3,04 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 19,53%.

Xe điện và xe hybrid đang dần trở thành loại hình phương tiện chủ đạo trên thị trường taxi chở khách, khi chiếm tới 52,15% lượng taxi đang hoạt động tại Việt Nam trong quý IV/2025, trong khi xe động cơ đốt trong chỉ chiếm 47,85%.

Phương tiện xanh kết nối di chuyển bền vững trong đô thị. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mordor Intelligence nhận định lợi thế chi phí trên mỗi km vận hành giúp đội xe điện có dư địa điều chỉnh giá cước, đồng thời vẫn đảm bảo thu nhập cho tài xế - yếu tố quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Báo cáo nhấn mạnh các yếu tố thúc đẩy điện hóa gồm chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện theo Nghị định 51/2025, chi phí vận hành thấp hơn so với xe xăng và sự mở rộng của các tuyến metro tại Hà Nội và TP.HCM, tạo nhu cầu kết nối đầu - cuối hành trình.

Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường gọi xe công nghệ, lợi thế không còn nằm ở khuyến mãi ngắn hạn, mà ở năng lực vận hành bền vững. Thời điểm hiện tại, xe điện đang nổi lên như yếu tố tạo khác biệt rõ rệt.

Nhờ chi phí vận hành thấp, khả năng duy trì giá cước ổn định, đến trải nghiệm êm ái, không khói thải và phù hợp xu hướng đô thị xanh, phương tiện xanhn đang từng bước chiếm ưu thế.