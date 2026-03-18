Tổng Công ty Cảng hàng không ACV bổ nhiệm quyền Chủ tịch thay ông Vũ Thế Phiệt

(VTC News) -

Theo ACV, đơn vị đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó Hội đồng quản trị (HĐQT) đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt kể từ ngày 17/3.

Cùng đó, HĐQT ACV quyết định giao ông Lê Văn Khiên giữ chức vụ quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, có hiệu lực từ ngày 17/3/2026. Trước đó, ông Khiên đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT của ACV.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trước đó, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt cùng ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc ACV - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

ACV có quyền Chủ tịch mới.

Trong thời gian gần đây, ACV cũng ghi nhận nhiều biến động nhân sự cấp cao. Cụ thể, ngày 2/2/2026, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được điều động giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Theo ACV, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách Ban điều hành cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Ông Vũ Phạm Nguyên An - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương - cũng được điều động giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt.

ACV hiện là doanh nghiệp nắm vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Đồng thời doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Hiện Việt Nam có 22 sân bay phục vụ hơn 100 triệu hành khách mỗi năm. Trong đó, ACV giữ vị thế độc quyền trong hệ thống khi vận hành 20 sân bay, bao gồm toàn bộ đầu mối lớn nhất cả nước (sân bay Vân Đồn và Phú Quốc hiện do Sun Group quản lý).

ACV là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng. Giai đoạn này xây dựng một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.