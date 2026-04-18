Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu dân tộc tiêu biểu

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và 124 đại biểu là các các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu trong cả nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo công tác văn hóa dân tộc giai đoạn 2021 - 2025; các đại biểu đã phát biểu ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đối với công tác bảo tồn văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với nỗ lực của các địa phương và đồng bào, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và đời sống xã hội.

Quan trọng hơn, công tác bảo tồn văn hóa ngày càng gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Văn hóa không còn là công việc riêng của ngành văn hóa, mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ ngay trong đời sống hằng ngày, được thực hành trong cộng đồng, được trao truyền giữa các thế hệ một cách tự nhiên, bền bỉ và có chiều sâu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng, bền bỉ và đầy trách nhiệm của các đồng chí, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có mặt tại ngày hôm nay – những người gắn bó mật thiết với cộng đồng, hiểu dân, gần dân và luôn đồng hành cùng Nhân dân trong từng bước phát triển của bản làng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Các bác, các anh chị là những người có uy tín sâu sắc trong cộng đồng, là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Ở nhiều nơi, sự đồng thuận của Nhân dân không chỉ đến từ chủ trương, chính sách, mà còn được vun đắp từ niềm tin đối với những người gần gũi, gương mẫu như các đồng chí, các bác, các anh, các chị. Bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, các bác, các anh chị đã góp phần giúp người dân hiểu đúng, tin tưởng và cùng thực hiện các chủ trương, chính sách; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở”, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nền tảng quyết định sức mạnh lâu dài của một quốc gia không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay trình độ khoa học - công nghệ, mà trước hết là ở chiều sâu văn hóa, ở bản lĩnh con người và ở sự gắn kết bền chặt của cộng đồng; bởi chỉ khi văn hóa được nuôi dưỡng từ ý thức tự giác và niềm tự hào của mỗi người, thì mới có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và mong muốn, thời gian tới, các nghệ nhân tiếp tục truyền dạy cho lớp trẻ, để tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề truyền thống được nối dài trong đời sống hôm nay.

Có thể nói còn tiếng nói, còn phong tục, còn những điệu hát, điệu múa – là còn hồn cốt của dân tộc; đồng thời, cần quan tâm tạo điều kiện để văn hóa được thực hành trong đời sống, có không gian để gìn giữ và lan tỏa, để mỗi người dân, mỗi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa.

“Cùng nhau giữ vững sự bình yên của bản làng, góp phần ổn định từ cơ sở. Bằng uy tín, bằng trách nhiệm và bằng tình cảm gắn bó với Nhân dân, các đồng chí, bác, các anh chị tiếp tục nêu gương, vận động bà con không nghe theo những lời xúi giục sai trái, không vi phạm pháp luật, không để các yếu tố tiêu cực xâm nhập cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng cho rằng, giữ cho bản làng bình yên cũng chính là góp phần giữ vững sự ổn định chung của đất nước. Cùng nhau đổi mới nếp nghĩ, cách làm để phát triển bền vững quê hương, đất nước.

“Tôi mong các đồng chí, các bác, các anh chị tiếp tục vận động bà con phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh. Bảo tồn văn hóa cần gắn chặt với phát triển sinh kế, nhất là du lịch cộng đồng, để người dân vừa gìn giữ bản sắc, vừa nâng cao thu nhập, từ đó tạo động lực lâu dài cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa. Phát triển không chỉ là có thêm cái mới, mà còn là giữ gìn và phát huy cho được những giá trị tốt đẹp vốn có của mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, của địa phương; đặc biệt cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn; ưu tiên nguồn lực cho văn hóa cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; bảo đảm văn hóa thực sự đi vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.