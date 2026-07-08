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Xuất bản ngày 08/07/2026 09:19 PM
Xuất bản ngày 08/07/2026 09:19 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về tình hình thiên tai ở Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Điện thăm hỏi Trung Quốc sau vụ mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng.

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

Văn Hiếu(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gui-dien-tham-hoi-ve-tinh-hinh-thien-tai-o-trung-quoc-post1313572.vov

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