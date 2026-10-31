Toàn cảnh 6 bồn chứa nhiên liệu tại sân bay Long Thành trước ngày vận hành

Mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có thông báo gửi UBND TP Đồng Nai về dự kiến thời gian đưa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào khai thác.
Theo đó, trên cơ sở kế hoạch về việc tổ chức khai thác Sân bay Long Thành, ACV thông báo đến UBND TP Đồng Nai thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12/2026 (giờ địa phương).
Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác được triển khai đồng bộ, an toàn, ACV đề nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác.
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