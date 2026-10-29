TP.HCM đề xuất hỗ trợ lần đầu cao nhất 530 triệu đồng/người để thu hút nhân tài

(VTC News) -

Theo tờ trình dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng nhằm cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị được UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/10, Thành phố đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ vượt trội so với các quy định trước đây.

Theo dự thảo Nghị quyết, các chuyên gia, người có tài năng được ký kết hợp đồng sẽ được hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần ngay khi ký hợp đồng lần đầu.

Trong đó với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng; nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng; chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 531.000.000 đồng/người.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu là người đứng đầu nhiều doanh nghiệp lớn của TP.HCM trước phiên họp. (Ảnh: H. Linh)

Các nhóm chuyên gia, người có tài năng còn lại được hỗ trợ 80 lần lương, tương đương 424,8 triệu đồng/người.

Mức lương, thu nhập hàng tháng với nhóm nhân lực này cũng rất cạnh tranh và cao gấp nhiều lần so với các quy định trước đây, tương đương mức thấp nhất 106,2 triệu đồng/tháng và cao nhất là 265,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập cụ thể cụ thể sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ, kết quả thẩm định của Hội đồng thu hút.

Theo UBND TP.HCM, so với khung thu nhập từ 30 - 100 triệu đồng/người/tháng của Nghị quyết 27 HĐND TP.HCM năm 2023, mức trần mới tăng khả năng cạnh tranh với khu vực nghiên cứu, qua đó thu hút được người có khả năng nhận các công trình đặc biệt khó.

Bên cạnh thu nhập cạnh tranh, TP.HCM cũng có các chính sách khuyến khích theo công trình, sản phẩm. Trong đó, công trình do cá nhân thực hiện được hưởng 5% kinh phí ngân sách thực tế chi trả cho công trình, tương đương 106,2 triệu đồng/người/công trình.

Với công trình có kinh phí ngân sách Thành phố vượt 20 tỷ đồng, mức khuyến khích tối đa tương đương 1,593 tỷ đồng/người/công trình.

Các nhân lực này còn được hỗ trợ về nhà ở và các ưu đãi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Trường hợp không thuộc diện bố trí nhà ở và chưa hưởng hỗ trợ nhà ở cùng tính chất, có hợp đồng thuê nhà hợp pháp và chứng từ hợp lệ thì hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 21,24 triệu đồng/tháng.

TP.HCM ưu tiên tuyển dụng chuyên gia, người tài năng trong các lĩnh vực là động lực tăng trưởng mới. (Ảnh: Intel)

Với người có trình độ chuyên môn cao được tuyển dụng làm công chức, viên chức, thành phố đề xuất hỗ trợ thu nhập hàng tháng ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng. Mức hỗ trợ dao động từ 10,62-26,55 triệu đồng/người/tháng, tùy nhóm đối tượng và trình độ chuyên môn.

Trong đó, với Giáo sư, Phó Giáo sư và người đáp ứng tiêu chuẩn quy định được hỗ trợ tương đương 26,55 triệu đồng/người/tháng.

Người có trình độ tiến sĩ và tương đương được hỗ trợ tương đương 21,24 triệu đồng/người/tháng.

Người có trình độ thạc sĩ và tương đương hoặc người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ tương đương 15,93 triệu đồng/người/tháng.

Các trường hợp còn lại đủ điều kiện tuyển dụng được hỗ trợ 2 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 10,62 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời được hỗ trợ nhà công vụ, thuê, mua nhà ở theo quy định.

Thời gian hưởng hỗ trợ lần đầu là 5 năm kể từ ngày được xếp ngạch công chức hoặc xếp bậc nghề nghiệp viên chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền; sau đó có thể xem xét gia hạn từng năm khi đáp ứng điều kiện, tổng thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm.

Cơ chế này tạo điều kiện để nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài nhưng vẫn kiểm soát được đối tượng và thời gian chi trả.

Nhóm nhân sự này cũng được hưởng các chính sách khuyến khích theo công trình, sản phẩm với cá nhân từ 50-500 triệu đồng/người/công trình.

Bên cạnh các đãi ngộ về thu nhập, khuyến khích nghiên cứu sáng tạo, nhân lực chất lượng cao còn được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng. (Ảnh: H. Linh)

TP.HCM cũng tính toán nguồn lực chi trả cho nhóm nhân lực này. Với dự kiến 130 trường hợp trong 1 năm là khoảng 379,63 tỷ đồng, gồm 50 trường hợp ký hợp đồng chuyên gia và 80 trường hợp tuyển dụng công chức, viên chức.

Đây là phương án tính toán theo giả định thu hút và áp dụng mức đãi ngộ cao nhất cho từng nhóm. Việc chi trả thực tế phải căn cứ nhiệm vụ được giao, kết quả đầu ra, điều kiện hưởng chính sách và khả năng cân đối ngân sách.

TP.HCM đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, thu hút nhân tài ở nhóm các động lực tăng trưởng mới.

Bao gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng mới và năng lượng nguyên tử; nhân sự cho trung tâm tài chính quốc tế; logistics, kinh tế biển, khu thương mại tự do; quy hoạch và hạ tầng đô thị; nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học;

Nhân sự chất lượng cao cho y tế; văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài ra còn có ở lĩnh vực hoạch định chính sách công, quản lý nhà nước; pháp lý và tư pháp.

Dự thảo nghị quyết của UBND TP.HCM quy định chuyên gia, người có tài năng được thu hút bằng hình thức ký kết hợp đồng, bao gồm các nhóm nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng, chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... và nhóm nhà quản lý, nhà quản trị, các lĩnh vực trọng điểm khác.

Qua rà soát của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhu cầu đăng ký thu hút nhân lực năm 2026 là 43 người, gồm 39 chuyên gia, 3 người có tài năng đặc biệt và 1 kiến trúc sư trưởng dự án.