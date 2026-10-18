Cận cảnh đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích 27 ha. Hai gói thầu xây dựng chính do Tổng công ty Thành An và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thi công, với giá trị thực hiện lũy kế khoảng 220 tỷ đồng, tương đương 77% giá trị hợp đồng.