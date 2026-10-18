Cận cảnh đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật

Tìm thấy thêm 33 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sau 3 ngày
Riêng 17/10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cùng 2 bộ di vật.
Hành trình lai dắt nhịp cầu lá dừa 3.400 tấn từ Vũng Tàu về sông Sài Gòn ra sao?
4h sáng 18/10, sà lan chở nhịp cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn rời bến khu công nghiệp Đông Xuyên; dự kiến 2 ngày sẽ cập bến sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm.
Vợ chồng người M’nông đưa văn hóa buôn làng đến gần du khách
Từ căn nhà dài của gia đình, vợ chồng trẻ người M’nông ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) đưa tiếng cồng chiêng, điệu xoang và văn hóa buôn làng đến gần du khách.
TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro
Kịch bản biến đổi khí hậu cảnh báo TP.HCM có thể tăng thêm 110 ngày nắng nóng vào cuối thế kỷ, đặt ra yêu cầu tính toán rủi ro khí hậu từ khâu quy hoạch đô thị.
Long Thành tăng tốc về đích, các hãng bay ráo riết nhập cuộc
Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, Vietnam Airlines, Vietjet cùng các hãng hàng không quốc tế ráo riết chuẩn bị đội tàu bay, nhân sự để vận hành.
Lớp học trên đỉnh núi hơn 1.000m ở Gia Lai có gì đặc biệt?
Nằm cheo leo trên đỉnh núi cao hơn 1.000m so với mực nước biển, lớp học ở làng O2, xã Vĩnh Sơn (Gia Lai) vẫn ngày ngày vang tiếng ê a của thầy trò.
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