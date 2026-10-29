Cao Bằng: Xã Trường Hà làm nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số

(VTC News) -

Người dân vươn lên từ sinh kế mới

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Xuân Hòa và các xã Trường Hà, Sóc Hà, Quý Quân, xã Trường Hà sở hữu không gian phát triển rộng lớn, nơi đây không chỉ mang giá trị chiến lược về kinh tế cửa khẩu mà còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

Hàng nghìn con vịt giống, lợn giống được bàn giao cho người dân, đồng thời được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi giúp bà con yên tâm sản xuất.

Dù vậy, địa phương cũng đối mặt với nhiều thử thách do địa hình chia cắt, đời sống đồng bào phần lớn dựa vào nông, lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, quy mô sản xuất nhỏ lẻ. Đây từng là những “nút thắt” lớn cản trở mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Để giải “bài toán” giảm nghèo, bám sát các chủ trương của Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã Trường Hà đã triển khai đồng bộ các dự án đa dạng hóa sinh kế giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tiêu biểu như mô hình liên kết sản xuất gừng hữu cơ quy mô 15 ha tại hai xóm Hồng Việt và Mã Lịp với 21 hộ nghèo và cận nghèo tham gia. Sau 2 năm triển khai, mỗi năm trên địa bàn xã đã thu hoạch trên 97 tấn gừng, diện tích trồng gừng ngày càng tăng lên. Nhờ sự hỗ trợ kinh phí của chính quyền xã mua giống và doanh nghiệp đồng hành bao tiêu sản phẩm, người dân đã giải quyết dứt điểm nỗi lo đầu ra, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung.

Công an xã hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ để xây nhà mới.

Cùng với cây gừng, các chương trình hỗ trợ sinh kế như vịt giống, lợn giống và trồng trọt an toàn cũng giúp bà con tái thiết kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh. Năm 2026 xã Trường Hà đã hỗ trợ 2.500 con vịt giống cho 50 hộ, người dân được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách nuôi, phòng trừ dịch bệnh và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. Qua đó, bà con có thêm nguồn lực để tái thiết kinh tế gia đình, yên tâm sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đẩy mạnh chuyển đổi số đến từng xóm bản

Bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND xã Trường Hà (Cao Bằng).

Không chỉ dừng lại ở kinh tế nông nghiệp, công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ tại Trường Hà đã vươn sâu đến tận các thôn bản. Hệ thống cụm loa thông minh, nền tảng số được đầu tư đồng bộ giúp đưa thông tin thiết thực đến tay người dân.

Hình ảnh những người cao tuổi tại các thôn bản tích cực tham gia các lớp tập huấn, sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và cập nhật thông tin đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ số. Sự vào cuộc của mọi tầng lớp Nhân dân, từ thế hệ trẻ đến người lớn tuổi, đang nhịp nhàng kiến tạo nên một xã hội số cơ sở năng động, dần thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Xã Trường Hà đẩy mạnh chuyển đổi số đến từng xóm bản, với sự tham gia của các lực lượng Công an, Đoàn thanh niên xã.

Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, xã Trường Hà đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đầu tư hạ tầng giao thông được đẩy mạnh với nhiều công trình trọng điểm được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Lĩnh vực giáo dục củng cố vững chắc thông qua việc sắp xếp lại trường lớp, duy trì sĩ số và chất lượng dạy học. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu thực hiện tốt với 2.894 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm, 6.190 lượt khám dự phòng và 548 bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Công tác chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho người được triển khai thường xuyên.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội để lại dấu ấn thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương đã hỗ trợ 22 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá 1.110 triệu đồng. Trong đó, Đoàn công tác Đảng uỷ các cơ quan Đảng TP.HCM hỗ trợ 5 ngôi nhà hoàn thành trong tháng 6, và Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình anh Sùng Sự Pá (xóm Tềnh Cà Lừa) 80 triệu đồng làm nhà, tạo điểm tựa để người dân an cư lạc nghiệp.

Chia sẻ với VTC News, bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND xã Trường Hà, cho biết, nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân đã có thêm sinh kế, tạo ra giá trị cao để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và bảo tồn bản sắc văn hóa. Với nhiều kế hoạch cụ thể, xã Trường Hà phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3%/năm, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030.