Cận cảnh bồn chứa nhiên liệu sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Gói thầu 4.9, xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 2,8 nghìn tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Gói thầu 4.9 khởi công tháng 10/2024, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo rút ngắn tiến độ của Thủ tướng, chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch, cơ bản hoàn tất phần xây dựng trước ngày 19/12/2025 để đảm bảo đồng bộ với toàn dự án.
Gói thầu xây dựng trạm nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành có công suất 5.200 m³/ngày, gồm 6 bồn chứa nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu khai thác đồng bộ.
6 bồn nổi chứa nhiên liệu tàu bay được xây dựng với dung tích 6.000 m³ mỗi bồn, bảo đảm khả năng dự trữ và cung ứng nhiên liệu quy mô lớn.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên công trường, liên danh nhà thầu huy động gần 700 nhân sự cùng hơn 80 máy móc, thiết bị để triển khai thi công gói thầu.
Theo tiến độ điều chỉnh, hạng mục xây dựng 6 bồn chứa nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành sẽ được hoàn thành trước ngày 5/12/2025.
Hệ thống ống dẫn nhiên liệu vào các bồn chứa tại Sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, các đầu ống được niêm phong, bảo quản để ngăn bụi đất xâm nhập.
Bồn chứa nhiên liệu hơn 2,8 nghìn tỷ đang được đẩy nhanh tiến độ.
Trong khi đó, hạng mục hệ thống ống ngầm dẫn nhiên liệu cho khu vực sân đỗ số 1, 2, 3 và 4, nằm trước nhà ga hành khách, đang được triển khai lắp đặt. Theo kế hoạch, công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 20/10/2025.
Bình luận