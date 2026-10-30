Biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh: Cỏ dại mọc um tùm, nơi nuôi gà, vịt

Biệt thự tiền tỷ trở thành chỗ nuôi gà, vịt
Biệt thự bỏ hoang, cỏ dại mọc đến tầng 2
Biệt thự tiền tỷ trở thành chỗ nuôi gà, vịt
Biệt thự bỏ hoang, cỏ dại mọc đến tầng 2
Điểm mới là TP.HCM sẽ chuyển từ cách làm đường hình thành rồi mới đặt tên sang xem xét đặt tên từ khi lập dự án; đồng thời xây dựng mã định danh cho từng con đường.
TP.HCM xác định 17 khu vực nghi có mộ liệt sĩ, dự kiến tìm kiếm tại Bàu Bàng, Bình Cơ trong tháng 11 và tiếp tục thu thập tư liệu tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Xã Trường Hà dần vươn lên thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp thế mạnh của địa phương theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển toàn diện.
Mức hỗ trợ thu nhập lần đầu với chuyên gia, kiến trúc sư trưởng... được TPHCM đề xuất là 531 triệu đồng/người, lương cho nhân tài cao nhất 265,5 triệu đồng/tháng.
Dù được khởi công từ năm 2023 và dự kiến hoàn thành năm 2024 nhưng đến nay dự án nâng cấp 3,3 km đường thuộc phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) vẫn ngổn ngang.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong khi nút giao Vĩnh Thanh còn dang dở vì nhà thầu triển khai chậm, bị chấm dứt hợp đồng.
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