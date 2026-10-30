Biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh: Cỏ dại mọc um tùm, nơi nuôi gà, vịt

Anh Nguyễn Hoàng Minh (sinh sống tại Khu đô thị Nam Từ Sơn) cho biết, khu đô thị được xây dựng từ lâu nhưng hầu như không có tiện ích. Người dân phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ vậy, cỏ dại mọc rậm rạp khiến côn trùng sinh sôi nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nên rất ít người đến ở.