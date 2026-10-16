Cận cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Vị trụ trì vận động xây cầu, dạy tiếng Khmer giúp người dân thoát nghèo
Thượng tọa Thích Minh Phú, Trụ trì chùa Tường Nguyên (TP.HCM) có những đóng góp thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố chăm lo đời sống Nhân dân.
TP.HCM dùng công trình trăm tỷ thưởng cho phường xã giải ngân đầu tư công tốt
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Lạng Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X
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