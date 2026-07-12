'Tổ quốc bình yên' tái hiện những dấu mốc 80 năm của lực lượng An ninh Nhân dân

Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” gửi gắm thông điệp: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Nhân dân - những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình để giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vẹn nguyên nền độc lập, tự do của Tổ quốc.