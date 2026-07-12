'Tổ quốc bình yên' tái hiện những dấu mốc 80 năm của lực lượng An ninh Nhân dân

Tối 12/7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Chương trình do Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 20h10.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu tham dự chương trình.
Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” mang chủ đề “Dòng chảy”, được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh Nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống.
Chương trình mang đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt - ẩn dụ cho phẩm chất người chiến sĩ an ninh: Vô hình trước hào quang nhưng luôn hiện diện ở những mặt trận cam go nhất.
Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc khác nhau trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh Nhân dân.
Chương “Khơi dòng”: Trở về Hà Nội năm 1946 qua ngôn ngữ kịch nói và hoạt cảnh, tái hiện chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu - thời khắc lực lượng an ninh non trẻ mưu trí đập tan âm mưu phản cách mạng, khơi nguồn cho một dòng chảy 80 năm vẻ vang.
Chương “Mạch ngầm”: Lắng lại trước những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chiến sĩ An ninh Nhân dân trên mọi mặt trận, gắn bó máu thịt với Nhân dân để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc.
Chương “Dòng chảy lớn”: Thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu và kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng An ninh Nhân dân, khẳng định định hướng chiến lược về công tác an ninh chủ động trong kỷ nguyên mới; đồng thời vinh danh, tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tiêu biểu của lực lượng qua các thời kỳ.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa tri ân các Anh hùng lực lượng An ninh Nhân dân các thời kỳ.
Đêm gala quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Ngọc Anh, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc... cùng dàn nhạc giao hưởng và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia biểu diễn. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và lực lượng Công an Nhân dân góp phần tạo nên những tiết mục có quy mô lớn, làm nổi bật chủ đề của chương trình.
Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” gửi gắm thông điệp: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Nhân dân - những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình để giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vẹn nguyên nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
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