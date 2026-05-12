Giá xe VinFast VF 5 mới nhất tháng 5/2026

VinFast VF 5 ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 ở Las Vegas, Mỹ. Đến tháng 12 cùng năm, VinFast chính thức mở bán VF 5 tại Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản.

Được định vị tại phân khúc SUV cỡ A+, VinFast VF 5 trở thành đối thủ cạnh tranh của loạt xe xăng như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

VinFast VF 5 sở hữu 16 lựa chọn màu ngoại thất, trong đó có 10 mẫu sơn ngoại thất hai tông màu. Nội thất xe cũng có 3 tùy chọn là đen, đen pha xanh, đen pha cam.

VinFast VF 5 có dáng nhỏ gọn, trẻ trung, thiết kế linh hoạt cùng các thông số chiều dài cơ sở 2.513 mm, chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), giúp xe có thể xoay sở một cách linh hoạt trên các cung đường phố đông đúc.

Giống như phong cách truyền thống trên các mẫu xe nhà VinFast, phần đầu xe của VF 5 sở hữu dải crom tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang 2 bên tựa như cánh chim sải rộng, ôm trọn logo thương hiệu.

Là xe điện nên VinFast VF 5 không có thiết kế lưới tản nhiệt. Cặp đèn pha halogen bố trí hai bên đầu xe có kích thước lớn, đặt thấp. Sự xuất hiện của những đường gân dập nổi ở khu vực nắp ca-pô mang đến cái nhìn khỏe khoắn, đậm chất SUV.

Khoang cabin của VF 5 khá đồng điệu với khu vực bên ngoài với triết lý tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Xe được trang bị 2 màn hình điện tử, trong đó, màn hình hiển thị tốc độ và các thông tin hỗ trợ lái phía sau vô-lăng không phải dạng analog truyền thống mà là LCD kích thước 7 inch được đặt nổi đầy cá tính.

Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 8 inch, có hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói kết hợp hệ thống âm thanh 4 loa. Tuy nhiên màn hình này không có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto.

Vô-lăng xe tạo hình 3 chấu, vát đáy thể thao, viền kim loại sáng màu góp phần mang đến vẻ sang trọng cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ. Tích hợp với đó là các phím chức năng điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, Cruise Control,...

VinFast VF 5 được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW, tương đương 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh trên VF 5 có khả năng giúp xe di chuyển quãng đường tối đa hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Công nghệ an toàn trên VinFast VF 5 ấn tượng với loạt tính năng hiện đại tích hợp trong gói ADAS, tiêu biểu như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảm biến lùi và camera lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Bảng giá xe VinFast VF 5 mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác VinFast VF 5 529 545 545 531

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.