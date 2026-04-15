Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

(VTC News) -

Kết phiên, VN-Index đạt 1.800 điểm, tăng 25 điểm. Thanh khoản thị trường cũng tăng, đạt khoảng 30.900 tỷ đồng, riêng sàn HoSE ghi nhận 28.300 tỷ đồng, cao hơn 21% so với phiên trước.

Đà tăng mạnh của phiên hôm nay nhờ hai cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin”. Trong đó, VIC và VHM lần lượt đóng góp khoảng 20 điểm và hơn 7,4 điểm cho VN-Index.

Theo đó, cổ phiếu VIC tăng trần lên 177.000 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh đạt 6,6 triệu cổ phiếu. Vốn hóa của VIC theo đó quay lại khoảng 1,37 triệu tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thị trường. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử giao dịch của mã này, chỉ sau đỉnh 179.000 đồng/cp thiết lập ngày 7/1.

Tương tự, cổ phiếu VHM cũng tăng 6,3% lên ngưỡng 137.000 đồng/cp. Mức giá này đưa cổ phiếu tiến sát vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm 2026.

Ngoài 2 mã cổ phiếu họ "Vin" này, nhiều mã cổ phiếu khác cũng tăng mạnh, đóng góp cho đà tăng của VN-Idex như: VPL, VJC, VCB, VRE, HVN, SHB, SAB và HDB.

Về khối lượng giao dịch, VIC dẫn đầu về giá trị giao dịch với hơn 1.100 tỷ đồng, tiếp đến là SHB gần 1.100 tỷ đồng. Các mã trong top thanh khoản còn có VIX, HCM, VHM, HPG, FPT, SSI, NVL và CII. Thanh khoản thị trường tăng, đạt khoảng 30.900 tỷ đồng.

Về nhóm ngành, bất động sản là nhóm có mức tăng lớn nhất hôm nay, bên cạnh VIC và VHM còn có VRE tăng 5% và NVL tăng 2,3%.

Khối ngoại bán ròng gần 3.700 tỷ đồng trên HoSE, chủ yếu đến từ giao dịch tại VHM. Cụ thể, cổ phiếu này bị bán ròng 3.564 tỷ đồng, tương ứng khoảng 26,7 triệu đơn vị. Ngoài ra, FPT cũng bị bán ròng 432 tỷ đồng, tương ứng 5,7 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên hôm nay, HNX-Index tăng 0,31 điểm lên 252 điểm và chỉ số UpCom-Index tăng 0,89 điểm lên 252 điểm.