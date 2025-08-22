Cộng đồng mạng: Không thể dung thứ 2 kẻ 'thông chốt' đường cấm, tông cảnh sát

(VTC News) -

Clip: 2 thanh niên đi xe máy "thông chốt" đường cấm, lao vào tổ công tác. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

"Cần phải xử lý nghiêm, đây là hành vi cố ý chống đối người thi hành nhiệm vụ, những kẻ gây náo loạn bất ổn cho xã hội, không thể khoan dung cho hành vi vô pháp", đây là một trong những bình luận bức xúc của cộng đồng mạng khi xem clip hai “quái xế” tông thẳng vào cảnh sát cơ động.

Tối 21/8, trên đường Nghi Tàm (Hà Nội), trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hai thanh niên cố tình “thông chốt”, ngang nhiên lao xe máy với tốc độ điên cuồng trong đường cấm và tông thẳng vào một cảnh sát.

Trước đó, khi phát hiện chiếc xe máy chạy vào đường cấm, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế chẳng những bất tuân mà còn lao thẳng vào cán bộ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, anh bị đa chấn thương nghiêm trọng: Vỡ xương trán, chấn thương sọ não, vỡ cổ ổ tay quay tay trái.

Khi clip ghi lại vụ việc được chia sẻ, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ. Trên các diễn đàn, làn sóng bức xúc ngày càng dữ dội; phần lớn ý kiến coi hành vi của hai thanh niên là quá vô pháp vô thiên, coi thường pháp luật, không thể chấp nhận.

2 thanh niên lao xe như tên bắn vào đường cấm, tông thẳng vào một cảnh sát cơ động khiến cán bộ này bị thương nặng.

“Hành vi cố ý chống đối, gây bất ổn xã hội này không thể dung túng, không thể khoan nhượng cho kẻ coi thường mạng sống của người khác như vậy"; “Mọi người dân đang hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh – khoảnh khắc thiêng liêng của cả đất nước, vậy mà hai kẻ này chẳng những coi thường, phá hoại việc công mà còn gây thương tích cho cảnh sát”.

“Quá càn quấy. Đây là hành động cố tình rõ ràng”; “Thể hiện sự yêng hùng bằng cách cố ý vi phạm, bất chấp quy định của pháp luật, căn bệnh này của nhiều thanh niên đã quá nặng rồi”.

“Dám ngang nhiên thông chốt, cảnh sát cơ động mà còn dám tông vào thì khi ở chỗ khác, hai quái xế này chắc sẽ chẳng ngại ngần đâm xe vào người dân bình thường. Từ trong suy nghĩ đã nguy hiểm cho xã hội”; “Chiến sỹ cảnh sát đang làm nhiệm vụ chính là đại diện của pháp luật, của cộng đồng, cố ý chống đối và gây thương tích cho họ là hành vi không thể dung thứ”…

Vì thế, hầu hết các ý kiến đều cho rằng trường hợp này cần bị xử phạt ở mức nặng nhất: “Những đối tượng ngông cuồng này phải xử lưu động để làm gương, cảnh tỉnh cho giới trẻ. Nếu không xử nặng, sẽ còn nhiều kẻ coi thường pháp luật như thế";“Luật pháp phải mạnh tay với những kẻ đua xe bạt mạng. Hai tên thông chốt này phải xử kịch khung để răn đe".

“Nghĩ đến cảm giác gia đình chiến sỹ đang lo lắng ngoài bệnh viện mà càng thêm căm phẫn. Hai kẻ đó không chỉ gây thương tích cho một con người, mà còn xúc phạm cả lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chúng ta”; “Không có sự khoan dung nào cho kẻ coi thường mạng sống và an ninh xã hội. Phải trừng trị thật nặng để làm gương!”...

Bên cạnh đó, trên không gian mạng, người dân bày tỏ sự lo lắng, quan tâm đến sức khỏe của cán bộ cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ A80. Họ chờ đợi thông tin anh đã qua cơn nguy hiểm, gửi lời cầu nguyện mong anh nhanh chóng hồi phục.

Bên cạnh sự bức xúc, nhiều người cũng bày tỏ lòng thương cảm và khâm phục đối với tinh thần dũng cảm của chiến sĩ công an bị thương: “Nhìn cảnh anh bị xe tông rồi kéo lê mà xót xa quá. Cầu chúc anh sớm vượt qua nguy hiểm, mau chóng khỏe lại"..

“Những lúc thế này mới biết, giữa thời bình, các anh công an vẫn phải đối mặt với hiểm nguy ra sao. Tôi biết có nhiều sự hy sinh khác mà người dân không biết tới vì đâu phải vụ việc nào cũng có clip ghi lại”; “Thật thương khi thấy anh bị tông mạnh, mong anh nhanh bình phục"…