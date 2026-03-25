Nam thanh niên ngoại quốc 'bốc đầu' mô tô trên đường phố Đà Nẵng

Chiều 25/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa nhanh chóng xác minh, xử lý trường hợp nam thanh niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Fanpage Công an thành phố Đà Nẵng đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 43AB-291.XX có hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” trên tuyến đường dẫn cầu Tiên Sơn, thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

R.S. "bốc đầu" xe trên phố Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hải khẩn trương xác minh, làm rõ. Kết quả xác định người điều khiển phương tiện là R.S. (SN 2005, người nước ngoài hiện đang tạm trú tại phường An Hải).

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với R.S. về các hành vi “điều khiển xe chạy một bánh đối với xe hai bánh” và “không có giấy phép lái xe”; đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm.

Bên cạnh đó, Trạm CSGT Hòa Hải cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là ông Đ.V.Đ. (SN 1993, trú phường An Hải) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác.