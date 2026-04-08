Thuê người bán độ, cựu sao muay Thái đi tù, bị bắt đền hơn 4 tỷ đồng

Ngày 7/4, cựu võ sĩ nổi tiếng Thái Lan là Winai Thepthani bị kết án 1 năm tù vì hành vi thuê võ sĩ dàn xếp kết quả thi đấu. Vụ bê bối tiếp tục gây chấn động khi không chỉ dừng lại ở bản án hình sự, mà còn bước sang giai đoạn kiện tụng dân sự với số tiền bồi thường lên tới 5 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng).

Trước đó, theo phán quyết của tòa án tỉnh Nakhon Pathom, Winai Thepthani bị kết án 2 năm tù vì dàn xếp kết quả thi đấu. Tuy nhiên, mức án được giảm một nửa, còn 1 năm tù giam và không được hưởng án treo.

Vụ bê bối tiếp tục gây chấn động khi ông Winai Thepthani bị yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 4,1 tỷ đồng. (Nguồn: Thairath)

Không dừng lại ở đó, ông Chawinwut Kongthornin, người đứng đầu trung tâm huấn luyện Singha Acha, với tư cách bị hại, đã nộp đơn kiện dân sự bổ sung. Ông Chawinwut yêu cầu được bồi thường thiệt hại 5 triệu baht do những tổn hại gây ra đối với danh tiếng, uy tín của trại cũng như hình ảnh chung của làng Muay Thái.

Theo ông Chawinwut Kongthornin, việc khởi kiện dân sự lần này nhằm thiết lập chuẩn mực cho ngành thể thao, cho thấy hành vi dàn xếp tỷ số không chỉ là tội hình sự phải chịu án tù mà còn phải chịu trách nhiệm dân sự với mức bồi thường có thể rất lớn và ảnh hưởng lâu dài.

“Đây không phải là mâu thuẫn cá nhân, mà là vấn đề nguyên tắc và sự đúng đắn. Tôi muốn đây trở thành một trường hợp điển hình cho thấy việc bóp méo công lý trong thể thao sẽ phải chịu đầy đủ hậu quả pháp lý, cả hình sự lẫn dân sự”, ông Chawinwut cho biết.

Ngoài ra, ông cũng cho biết nếu nhận được tiền bồi thường theo đơn kiện, số tiền này sẽ được sử dụng vì lợi ích xã hội và ngành Muay Thái, đặc biệt là hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao tiêu chuẩn của ngành trong dài hạn.

Hiện vụ việc đang được dư luận Thái Lan đặc biệt quan tâm, bởi nó có thể trở thành cột mốc quan trọng trong việc siết chặt kỷ cương và nâng cao tính liêm chính của một trong những môn thể thao biểu tượng của Thái Lan.