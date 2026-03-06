Tái đấu cao thủ Nhật tranh đai vô địch, ‘người sắt’ Muay Thái kiếm 16,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Võ sĩ Muay Thái, Rodtang Jitmuangnon được cho là sẽ nhận khoảng 20 triệu baht (16,5 tỷ đồng) cho trận tái đấu với Takeru Segawa vào cuối tháng 4 năm nay. Tờ Thairath cho rằng đây sẽ là mức thù lao cao nhất trong sự nghiệp của võ sĩ Muay Thái nổi tiếng này. Con số trên phản ánh sức hút lớn của Rodtang trong các sự kiện của ONE Championship.

Trước đó, trong lần đối đầu đầu tiên với Takeru, Rodtang nhận 15 triệu baht (12,3 tỷ đồng) tiền thù lao, cộng thêm 1,7 triệu baht (1,4 tỷ đồng) tiền thưởng knock-out, nâng tổng thu nhập lên 16,7 triệu baht (13,7 tỷ đồng). Lần tái đấu sắp tới vì thế được xem là cột mốc mới về giá trị thương mại đối với võ sĩ người Thái Lan.

Rodtang sẽ tái đấu với Takeru vào tháng 4 tới

Trận đấu giữa Rodtang và Takeru sẽ diễn ra tại sự kiện ONE Samurai 1, tổ chức ngày 29/4 tại Ariake Arena, Tokyo (Nhật Bản). Đây là trận đấu tâm điểm của sự kiện và hai võ sĩ sẽ tranh đai vô địch tạm thời ONE Kickboxing hạng Flyweight.

Rodtang, cựu vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng flyweight, từ lâu được biết đến với biệt danh “Người sắt” nhờ lối đánh bền bỉ, sẵn sàng chịu đòn và tấn công dữ dội. Phong cách thi đấu máu lửa giúp anh trở thành một trong những võ sĩ được yêu thích nhất của ONE Championship.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Rodtang và Takeru diễn ra tại ONE 172 ở Nhật Bản vào tháng 3/2025. Trận đấu kết thúc cực nhanh khi Rodtang tung cú móc trái cực mạnh trúng cằm đối thủ. Takeru ngã xuống sàn và không thể đứng dậy, dẫn đến chiến thắng knock-out cho Rodtang chỉ sau 1 phút 20 giây của hiệp 1.

Rodtang gây sốt với màn đi rút tiền thưởng từ ngân hàng sau trận thắng Takeru hồi năm ngoái

Thất bại chóng vánh đó trở thành ký ức khó quên với Takeru. Võ sĩ Nhật Bản sau đó đã trở lại bằng chiến thắng TKO trước lão tướng Denis Puric ngay trước khán giả quê nhà, đồng thời công khai bày tỏ mong muốn tái đấu Rodtang.

Màn tái ngộ tại Tokyo vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai võ sĩ. Với Rodtang, đây là cơ hội khẳng định vị thế và giành chiếc đai kickboxing của ONE. Còn với Takeru, trận đấu này được xem như cơ hội phục thù và chinh phục danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện giải nhệ.

Sau một năm kể từ cú knock-out 80 giây gây chấn động, cuộc tái đấu giữa hai siêu sao kickboxing châu Á được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một trận thư hùng đáng nhớ.