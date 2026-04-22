Thủ tướng yêu cầu 100% cán bộ, công chức dùng nền tảng số phục vụ công việc

Yêu cầu trên được nêu trong Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Lê Minh Hưng về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số phục vụ cho công việc; cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng tốt các công cụ, nền tảng, dịch vụ số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, dẫn đến năng suất công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Người dân đánh giá sự hài lòng đối với cán bộ, công chức trực tiếp xử lý hồ sơ hành chính.

Để chấn chỉnh, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Bảo đảm từ năm 2027 và các năm tiếp theo, 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số theo chương trình, học liệu cập nhật, sử dụng tốt các nền tảng, các công cụ và dịch vụ số, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức, kỹ năng số.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ trong năm 2026 phải sử dụng bộ học liệu được ban hành theo Quyết định số 522 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập.

Năm 2027 sẽ xây dựng, ban hành và đăng tải chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.

Các năm tiếp theo cập nhật và đăng tải chương trình, học liệu để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Bộ Công an đăng tải bộ học liệu lên nền tảng "Bình dân học vụ số" (hoàn thành trước ngày 30/4).

Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển trợ lý ảo hỗ trợ học tập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hoàn thành trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vận hành và duy trì nền tảng "Bình dân học vụ số", tích hợp với VNeID.

Định kỳ 6 tháng, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng kết quả bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số của các bộ, ngành, địa phương; gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, tham mưu Thủ tướng.