Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành phố Hà Nội

Tại Quyết định số 566, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 551, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng, Vũ Thu Hà.

Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Quyết định số 580, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 596, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Lộc Hà, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy.

Thành phố Huế

Tại Quyết định số 571, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 552, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn, Nguyễn Văn Mạnh.

TP Cần Thơ

Tại Quyết định số 548, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 526, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Nguyễn Văn Khởi, Vương Quốc Nam.

Tỉnh Tuyên Quang

Tại Quyết định số 588, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 545, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Gia Long, Vương Ngọc Hà.

Tỉnh Cao Bằng

Tại Quyết định số 581, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 598, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Vũ Đình Quang, Hoàng Văn Thạch, Hà Nhật Lệ.

Tỉnh Lai Châu

Tại Quyết định số 555, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 544, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Tống Thanh Hải, Hà Trọng Hải, Nguyễn Sỹ Cảnh.

Tỉnh Lào Cai

Tại Quyết định số 556, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 557, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Ngô Hạnh Phúc, Giàng Quốc Hưng, Phan Trung Bá, Nguyễn Thành Sinh, Vũ Thị Hiền Hạnh.

Tỉnh Thái Nguyên

Tại Quyết định số 569, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 575, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Nguyễn Linh, Nguyễn Thị Loan, Dương Văn Lượng, Nông Quang Nhất,

Tỉnh Điện Biên

Tại Quyết định số 597, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 595, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Lò Văn Cương, Nguyễn Văn Đoạt, Nguyễn Minh Phú.

Tỉnh Lạng Sơn

Tại Quyết định số 563, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 528, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Đinh Hữu Học, Đoàn Thanh Sơn, Trần Thanh Nhàn.

Tỉnh Sơn La

Tại Quyết định số 593, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 599, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Hà Trung Chiến, Nguyễn Thành Công, Đặng Ngọc Hậu, Nguyễn Minh Tiến.

Tỉnh Phú Thọ

Tại Quyết định số 559, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 590, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu, Phùng Thị Kim Nga.

Tỉnh Bắc Ninh

Tại Quyết định số 535, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 576, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Phạm Văn Thịnh, Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn.

Tỉnh Quảng Ninh

Tại Quyết định số 558, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 550, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Công.

Tỉnh Ninh Bình

Tại Quyết định số 568, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 538, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Trần Song Tùng, Nguyễn Anh Chức, Trần Anh Dũng, Đặng Thanh Sơn, Bà Hà Lan Anh, Nguyễn Cao Sơn.

Tỉnh Thanh Hóa

Tại Quyết định số 567, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 547, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường.

Tỉnh Nghệ An

Tại Quyết định số 546, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 560, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành, Phùng Thành Vinh.

Tỉnh Hà Tĩnh

Tại Quyết định số 570, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 584, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt.

Tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 562, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 537, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Hoàng Nam, Lê Văn Bảo, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân, Lê Đức Tiến.

Tỉnh Quảng Ngãi

Tại Quyết định số 577, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026- 2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 587, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Y Ngọc, Trần Phước Hiền, Đỗ Tâm Hiển, Nguyễn Công Hoàng, Nguyễn Ngọc Sâm.

Tỉnh Gia Lai

Tại Quyết định số 582, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 583, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp, Nguyễn Hữu Quế.

Tỉnh Đắk Lắk

Tại Quyết định số 536/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 592/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà: Hồ Thị Nguyên Thảo, Đào Mỹ, Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn.

Tỉnh Khánh Hoà

Tại Quyết định số 579, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 585, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Lê Huyền, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Hà.

Tỉnh Lâm Đồng

Tại Quyết định số 554, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 561, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh Văn Tuấn.

Tỉnh Đồng Nai

Tại Quyết định số 565, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịchUBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 586, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Nguyễn Thị Hoàng, Hồ Văn Hà.

Tỉnh Tây Ninh

Tại Quyết định số 539, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 591, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Phạm Tấn Hòa, Huỳnh Văn Sơn.

Tỉnh Đồng Tháp

Tại Quyết định số 564, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 542, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Phước Thiện.

Tỉnh An Giang

Tại Quyết định số 573, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 594, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Ngô Công Thức.

Tỉnh Vĩnh Long

Tại Quyết định số 578, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 541, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà: Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hòa, Nguyễn Quỳnh Thiện, Nguyễn Thị Bé Mười.

Tỉnh Cà Mau

Tại Quyết định số 572, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 543, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân, Lê Văn Sử, Huỳnh Chí Nguyện, Ngô Vũ Thăng.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3.