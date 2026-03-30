Đắk Lắk có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(VTC News) -

Chiều 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, ông Đỗ Hữu Huy (46 tuổi) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Hữu Huy - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy hiện là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ định ông Huy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ngoài ra, kỳ họp này cũng thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới. Theo đó, bà Hồ Thị Nguyên Thảo (49 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Nguyễn Thiên Văn (53 tuổi), Trương Công Thái (57 tuổi) và Đào Mỹ (55 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Hữu Huy, sinh năm 1980, quê quán Hải Phòng. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kĩ sư Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác của ông Đỗ Hữu Huy: Từ 8/2007 - Chuyên viên phòng Tổng hợp, giúp việc Thứ trưởng, Văn phòng Bộ Công thương. Đến 8/2009 - Phó Trưởng phòng, giúp việc Thứ trưởng, Văn phòng Bộ Công thương. Từ 7/2011 - Hàm Trưởng phòng, giúp việc Thứ trưởng, Văn phòng Bộ Công thương. 10/2011 - Phó Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công thương. Đến 8/2012 Phó Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công Thương; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2012-2017. Từ 8/2017 - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương. 11/2018 - Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đến 4/2022 - Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vào ngày 24/2/2025 - Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Từ 26/2/2025 - 6/2025 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. 1/7/2025 - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 30/9/2025. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Huy được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Từ ngày 22/1/2026 ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.