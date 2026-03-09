Thủ tướng: Đã huy động 4 triệu thùng dầu từ đối tác để bảo đảm nguồn cung

(VTC News) -

Thông tin trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, diễn ra chiều 9/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội khóa XVI 32 hồ sơ tại Kỳ họp thứ nhất. Vì vậy, các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát, hoàn thiện, không để ách tắc công việc.

"Tinh thần chung là đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cụ thể, đo đếm được và báo cáo được với Quốc hội, với Nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trao đổi về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng đề nghị cập nhật thêm tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

Cho biết Chính phủ đang họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó với tình hình, Thủ tướng thông tin Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống Nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức chung, Thủ tướng cho rằng, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn, trên tinh thần "Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, Nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế hỗ trợ".

Thủ tướng nhấn mạnh, những tài liệu trình tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; để đạt tăng trưởng hai con số.

"Còn một Nghị quyết về FDI nữa chờ Bộ Chính trị ban hành để tiếp tục triển khai. Đây là vấn đề mới, khó nhưng khó mấy cũng phải làm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quốc hội và Chính phủ phải nỗ lực hơn, cố gắng tìm ra những động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa các nguồn lực, các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn…", Thủ tướng nói.

Quốc hội xem xét tổ chức bộ máy, nhân sự

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung Kỳ họp thứ nhất.

"Theo đó, Kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 25/4 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, mặc dù các cơ quan đang tập trung triển khai cho rất nhiều lĩnh vực công tác quan trọng, nhất là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới, nhưng các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan đều rất chủ động, phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, trong đó Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển 5 năm của nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự như trước đây.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, tạo khí thế và quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương, tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, xử lý vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, thông suốt và hiệu quả.

Lưu ý thời gian từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo kế hoạch, ngày 23/3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

"Vì vậy, ngay khi có kết luận của cấp có thẩm quyền về nhân sự, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội chậm nhất là ngày 2/3. Nếu quá thời hạn này mà chưa có hồ sơ thì các cơ quan thẩm tra không có đủ thời gian để thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khi đó sẽ phải chuyển sang xem xét tại Kỳ họp thứ hai.

Với các nội dung trước đây chưa có trong chương trình xây dựng pháp luật nhưng nay cần bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 11/4 - thời điểm kết thúc đợt một của kỳ họp để bảo đảm đủ thời gian thẩm tra, cho ý kiến và trình Quốc hội thảo luận ngay từ ngày đầu của đợt hai (dự kiến bắt đầu từ ngày 20/4).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chỉ những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng mới đưa vào chương trình Kỳ họp thứ nhất. Trường hợp chưa bảo đảm thời hạn hoặc nội dung chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới.

"Tuy nhiên, đối với những nội dung thật sự cấp bách, cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan liên quan cần khẩn trương triển khai để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết Thủ tướng khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia để trao đổi, tìm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua thông tin báo chí những ngày gần đây, một số người dân lo ngại nên đã mua xăng dầu để dự trữ.

"Việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.