Thủ tướng chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, ngày 11/4, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 33 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026.

Cán bộ trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) trao giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá (đợt 2) năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2026, thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng chủ trì tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng về đặc xá và nhiệm vụ Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá.

Bộ Công an có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thủ tướng đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án Nhân dân, Tòa án Quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2026 để mọi người dân và các phạm nhân, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hiểu rõ điều kiện, quy trình, thủ tục xét đặc xá để họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn, sai sót và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng Nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Các bộ, ngành, cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt, bảo đảm công tác đặc xá thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện, quy định pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

Về phía các địa phương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Lãnh đạo các địa phương cũng cần chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với MTTQ, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ở địa phương theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.

Thủ tướng cũng lưu ý chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Công an cấp tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.