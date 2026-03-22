Thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, nhà đầu tư có nên 'bắt đáy'?

(VTC News) -

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 48,43 điểm (-2,85%), xuống 1.647,81 điểm. Đánh dấu tuần thứ 3 giảm điểm liên tiếp.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường suy yếu rõ rệt khi khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 26,8% so với tuần trước. Cùng lúc, áp lực từ khối ngoại vẫn khá lớn khi nhóm nhà đầu tư này bán ròng tới 7.500 tỷ đồng trong cả tuần.

Theo các chuyên gia, thị trường vẫn có thể giảm thời gian tới. Chuyên gia của SSI Research cho rằng, chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy trở lại, chờ đợi tín hiệu cân bằng tốt hơn khi xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.580 là điểm tựa kế tiếp của chỉ số.

Chứng khoán SHS nói tâm lý thị trường đang trở nên bi quan, xu hướng trung hạn của chỉ số VN30 suy yếu hơn khi chịu áp lực bán mạnh dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Nhóm phân tích này nhận định, vùng 1.700 điểm chưa phải là vùng giá quá hấp dẫn. Tuy nhiên vẫn khuyến nghị xem xét các cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo. Với diễn biến hiện tại, có thể áp lực bán giải chấp, hạ tỉ lệ đòn bẩy sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần tới.

SHS cho rằng nếu thị trường tiếp tục chịu áp lực bán thì vùng giá VN-Index dưới 1.600 điểm là vùng giá hấp dẫn để xem xét các cơ hội đầu tư khi đã kiểm soát rủi ro tốt. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cho hay, thị trường vẫn chưa phải diễn biến quá xấu và cũng chưa xuất hiện tín hiệu “bán tháo”. VN-Index vẫn tạm đang đứng quanh khu vực hỗ trợ mạnh mốc 1640 – 1650 điểm.

Theo ông, nhóm cổ phiếu có tiềm năng vẫn sẽ là nhóm cổ phiếu nhạy với chu kỳ giá dầu, nhưng nhóm cổ phiếu dầu khí hay nhóm cổ phiếu năng lượng, tiện ích hay nhóm hóa chất, phân bón và kể cả vài cổ phiếu cảng biển hoặc hàng và dịch vụ công nghiệp cũng được quan tâm và theo dõi sát sao.

"Vẫn có những cổ phiếu đi ngược xu hướng hoặc thu hút sự quân tâm đặc biệt của giới đầu tư trong giai đoạn tới. Các nhà đầu tư cần tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư “ngược dòng”, những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định hoặc tăng trưởng đột phá", ông Khánh lưu ý.

Đồng quan điểm, chuyên gia của chứng khoán SHS cũng khuyến nghị nên xem xét các cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc nhiều cổ phiếu cơ bản tốt bị giảm sâu theo thị trường chung đang mở ra cơ hội đầu tư giá trị hiếm có. Khi thị trường ổn định hơn, ông đặc biệt quan tâm đến nhóm bất động sản khu công nghiệp và tiện ích, điện. Đây là những nhóm ngành có nội lực tăng trưởng tách biệt với biến động giá dầu và đang có mức chiết khấu định giá về vùng hấp dẫn nhất trong vòng 2 năm qua.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng quốc doanh có tỷ lệ nợ xấu thấp, vì đây sẽ là nhóm dẫn dắt chỉ số phục hồi đầu tiên khi tâm lý rủi ro qua đi.

Trong khi đó, theo chuyên gia của Chứng khoán Thiên Việt, với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chỉ nên duy trì vị thế ở các mã đã mua với giá vốn thấp, đặc biệt là những cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng tăng trên đồ thị hoặc đang thể hiện khả năng giữ giá tốt hơn thị trường chung.

Ngược lại, với các cổ phiếu giảm liên tục theo đà lao dốc của thị trường, thậm chí giảm mạnh hơn mặt bằng chung, đây là nhóm cần được cơ cấu dứt khoát. Dù vậy, nhà đầu tư không nên bán bằng mọi giá ở mặt bằng hiện tại, mà nên chờ các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng hợp lý.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng lưu ý một số lĩnh vực vẫn đang có câu chuyện hỗ trợ riêng trong ngắn hạn. Chẳng hạn, nhóm bảo hiểm có thể hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng, qua đó mở rộng nguồn thu từ tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, nhóm chứng khoán có thêm yếu tố hỗ trợ từ báo cáo giữa kỳ của FTSE Russell về phân loại thị trường chứng khoán, dự kiến được công bố vào đầu tháng 4/2026.

Mặt khác, vị chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư nên hạn chế dò đáy ở các cổ phiếu đang đối mặt với rủi ro pháp lý. Theo ông, đây là nhóm có thể xuất hiện những nhịp hồi mạnh trong ngắn hạn, nhưng mức độ an toàn trong quá trình nắm giữ không cao. Quan trọng hơn, các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2026 trở đi.