Đăng video AI bôi nhọ lực lượng công an, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.C. (SN 1976, trú xã Quỳnh Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Theo cơ quan Công an, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “C.N” đăng tải, chia sẻ đoạn video clip do tổ chức phản động “Việt Tân” cắt ghép bằng công nghệ AI.

Cán bộ Công an làm việc với ông N.V.C. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nội dung đoạn video có dấu hiệu xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Đáng chú ý, tài khoản này còn kèm theo dòng trạng thái mang tính kích động, xúc phạm.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là ông N.V.C. Ngay sau đó, Công an xã Quỳnh Thắng đã mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.C. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng yêu cầu gỡ bỏ bài viết sai phạm, đồng thời buộc cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các video, hình ảnh có dấu hiệu cắt ghép bằng công nghệ AI.

Theo cơ quan Công an, hiện nay các tổ chức phản động, chống đối thường lợi dụng công nghệ số để tạo dựng nội dung giả mạo nhằm xuyên tạc, kích động dư luận, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.