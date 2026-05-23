Ths.BSNT Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thăm khám cho thấy nhiều người khi xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ thường nghĩ đơn giản do tuổi tác, vận động nhiều hoặc đau cơ xương khớp thông thường. Tuy nhiên, không ít trường hợp ban đầu chỉ đau nhẹ, đau về đêm hoặc đau kéo dài dai dẳng nhưng sau thăm khám lại phát hiện mắc ung thư xương.

Ung thư xương là một dạng u xương ác tính, có thể xuất phát trực tiếp từ xương hoặc do tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn tới xương.

“Ung thư xương nguyên phát khá hiếm gặp, chiếm dưới 1% tổng số các loại ung thư. Tuy nhiên, bệnh thường diễn tiến âm thầm nên nhiều người dễ chủ quan với các dấu hiệu ban đầu”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư xương

Theo bác sĩ, triệu chứng phổ biến nhất của ung thư xương là những cơn đau âm ỉ kéo dài. Ở giai đoạn đầu, cơn đau thường xuất hiện không liên tục nên dễ bị nhầm với đau do vận động mạnh, chấn thương hoặc đau cơ xương khớp thông thường.

Tuy nhiên, khác với đau xương thông thường, đau do ung thư xương thường kéo dài dai dẳng và tăng dần theo thời gian. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân đau nhiều về đêm hoặc đau ngay cả khi nghỉ ngơi.

Đau xương về đêm kéo dài, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu căn bệnh nguy hiểm.

Ngoài đau, một số trường hợp có thể xuất hiện sưng nề hoặc nổi cục bất thường quanh vùng xương tổn thương. Ban đầu, khối sưng thường không gây đau rõ rệt nên nhiều người bỏ qua. Khi khối u phát triển lớn hơn, người bệnh có thể đau tăng dần, hạn chế vận động.

Các vị trí thường gặp gồm vùng quanh gối, xương đùi, xương cánh tay, vùng háng và các xương dài của cơ thể.

Đáng lưu ý, ung thư xương cũng có thể gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên — giai đoạn xương phát triển mạnh. Theo bác sĩ Hùng, nhiều phụ huynh thấy trẻ đau chân, đau quanh khớp hoặc đi khập khiễng thường nghĩ là “đau tăng trưởng”.

“Tuy nhiên, nếu trẻ đau kéo dài, đau tăng dần hoặc đau nhiều về đêm thì cần được đưa đi kiểm tra sớm”, bác sĩ khuyến cáo.

Một dấu hiệu khác của ung thư xương là xương trở nên yếu hơn bình thường do cấu trúc xương bị phá hủy. Một số bệnh nhân có thể bị gãy xương chỉ sau va chạm nhẹ hoặc té ngã không nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, đau xương thông thường do vận động quá sức, chấn thương hay thoái hóa thường giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau. Trong khi đó, đau do ung thư xương thường kéo dài dai dẳng, đau tăng dần theo thời gian, đau nhiều về đêm và đau ngay cả khi nghỉ ngơi.

Ngoài ra, bệnh còn có thể đi kèm các biểu hiện như sưng nề, hạn chế vận động, mệt mỏi, sụt cân hoặc xuất hiện khối bất thường.

ThS.BSNT Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu có các biểu hiện như đau xương kéo dài nhiều tuần, đau tăng dần theo thời gian, đau nhiều về đêm, sưng nề bất thường, xuất hiện khối ở xương hoặc gãy xương sau va chạm nhẹ.

Hiện nay, các phương pháp như X-quang, MRI, CT scan và sinh thiết có vai trò quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý u xương và ung thư xương. Trong đó, sinh thiết là tiêu chuẩn giúp xác định chính xác khối u là lành tính hay ác tính.

Bác sĩ cũng lưu ý người dân không nên tự ý đắp thuốc, kéo nắn hoặc điều trị theo truyền miệng khi chưa có chẩn đoán rõ ràng, bởi việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả.