Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi

Rạng sáng 6/5, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 1-0 để giành vé vào chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu). Tuy vậy, theo AP, trận đấu để lại nhiều tranh cãi khi Atletico có tới 2 tình huống trong hiệp hai xứng đáng hưởng phạt đền nhưng đều không được công nhận.

Bước ngoặt gây tranh cãi đến ở phút 51, khi Giuliano Simeone cho rằng anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi vượt qua thủ môn David Raya và chuẩn bị dứt điểm, anh bị hậu vệ Gabriel áp sát từ phía sau và ngã xuống. Dù phản ứng quyết liệt, cầu thủ Atletico không nhận được quả phạt đền. Trọng tài người Đức Daniel Siebert sau khi xem lại video vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Giuliano Simeone ra hiệu sau khi ngã xuống trong một pha tranh chấp trong vòng cấm. (Nguồn: AP)

Chia sẻ sau trận, Giuliano Simeone nói: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khi tôi chuẩn bị sút thì anh ta khiến tôi mất thăng bằng, nên không thể dứt điểm tốt. Đó là cảm nhận của tôi. Trọng tài thậm chí còn không trực tiếp xem lại VAR. Tình huống với Antoine Griezmann cũng vậy".

Chỉ 5 phút sau, Atletico tiếp tục cho rằng họ bị từ chối một quả phạt đền khác. Antoine Griezmann dường như bị hậu vệ Riccardo Calafiori giẫm vào chân trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài xác định trước đó đã có lỗi của Marc Pubill bên phía Atletico khi tranh chấp với Gabriel, nên không cho đội bóng Tây Ban Nha hưởng phạt đền.

Cụ thể, hậu vệ Marc Pubill của Atletico đã có tác động trái phép với trung vệ Gabriel Magalhaes trong cùng pha bóng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi của Pubill diễn ra trước, nên mọi diễn biến tiếp theo - kể cả pha va chạm giữa Calafiori và Griezmann - đều không còn giá trị để xét phạt đền. Lý do này không thể thuyết phục người hâm mộ.

“Chúng tôi bị tước trắng một quả phạt đền”, một cổ động viên bức xúc. Trong khi đó, một người khác chỉ trích gay gắt hơn: “Công tác trọng tài thật đáng xấu hổ”.

Sau trận, huấn luyện viên Diego Simeone thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng tới đối thủ: “Tôi không còn gì để nói. Chúng tôi đã bị loại, và Arsenal xứng đáng được chúc mừng. Đội bóng cần tiếp tục tiến lên. Chúng tôi sẽ không đào sâu vào những chi tiết mà ai cũng nhìn thấy rõ”.

Phút 57, Riccardo Calafiori va chạm với Antoine Griezmann, khiến tiền đạo người Pháp ngã trong vòng cấm Arsenal.

Tiền vệ Koke cũng giữ quan điểm ôn hòa: “Tôi sẽ không nói nhiều về trọng tài. Tôi tin ông ấy đã làm hết sức, giống như ở trận lượt đi. Ông ấy biết cách điều hành trận đấu”.

Kết thúc trận đấu, Diego Simeone cùng các học trò tiến đến khán đài, vỗ tay tri ân người hâm mộ Atletico Madrid, những người vẫn hát vang cổ vũ dù đội nhà thất bại.

Những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài khiến Arsenal tránh được một quả phạt đền. Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka mang về chiến thắng cho đại diện Ngoại hạng Anh, giúp họ giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 2-1. Đây cũng là lần đầu tiên sau đúng 20 năm, “Pháo thủ” trở lại trận đấu cuối cùng của sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, Atletico lần đầu lỡ cơ hội trở lại chung kết của giải kể từ năm 2016.