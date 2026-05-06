Trọng tài ngoại thổi trận chung kết ngược của HAGL

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND (17h ngày 10/5/2026 trên sân Pleiku) sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman bắt chính. Trọng tài sinh năm 1995 trước đó đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội (vòng 15 V.League).

Vị trọng tài trẻ này mang đến sự yên tâm nhất định khi đã thể hiện được năng lực chuyên môn ở quê nhà cũng như ở các lần "xuất ngoại" sang Việt Nam. Trước đó, một trong tài trẻ của Malaysia là ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir cũng "cầm còi" ở trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali.

Cuộc đọ sức giữa HAGL và PVF-CAND có tính chất đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc đua trụ hạng tại V.League. PVF-CAND mới chỉ có được 14 điểm sau 21 vòng đấu - đứng thứ 13 trên bảng xép hạng, hơn đội xếp sau SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm. HAGL với 22 điểm có được ở vị trí an toàn nhưng chưa chắc chắn trụ hạng.

Đội bóng phố núi quyết tâm có được ít nhất 1 điểm để về đích an toàn thay vì phải chờ đợi thêm nhiều vòng đấu rủi ro ở phía trước.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM (diễn ra lúc 18h00 ngày 8/5/2026 trên sân Chi Lăng) sẽ do trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành.

Vị “vua áo đen” sinh năm 1985 không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng cầm còi nhiều trận đấu tại V.League 1 mùa này, trong đó có các trận giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình (vòng 12), hay Đông Á Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20).

Đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân nhà để vượt lên chính PVF-CAND và hướng đến tấm vé dự trận play-off mùa giải 2025/26. Trong khi đó, Bình Dương cũng ở hoàn cảnh tương tự như HAGL, 1 điểm là đủ để để Nguyễn Trần Việt Cường và đồng đội ở lại V.League mùa giải sau.