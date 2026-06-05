Thảm kịch gần 50 người chết khát khi xe tải hỏng giữa sa mạc Sahara

(VTC News) -

Nhóm gần 50 người người xấu số trải qua những ngày cuối cùng đầy đau đớn khi bị lạc trong một trong những khu vực khắc nghiệt nhất thế giới. Chỉ có 2 người sống sót và báo cơ quan chức năng.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy nằm rải rác xung quanh và thậm chí bên dưới chiếc xe tải mắc kẹt. Giới chức địa phương buộc phải chôn cất họ trong các ngôi mộ tập thể. Những người này không còn nước uống, không có tín hiệu liên lạc và cũng không có hy vọng được giải cứu trong nhiều ngày.

Các nạn nhân được phát hiện. (Ảnh: ActuNiger)

Chiếc xe tải chở họ xuất phát từ thị trấn Telhandek của Mali nhưng đã đi chệch hướng. Phương tiện gặp sự cố sâu trong sa mạc, tại khu vực biên giới giữa Algeria, Niger và Mali.

Trong nhiều ngày, tài xế và các hành khách tuyệt vọng được cho là đã tìm cách sửa chữa chiếc xe nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Mắc kẹt giữa vùng đất hoang vu, nguồn nước dự trữ nhanh chóng cạn kiệt khi nhiệt độ khắc nghiệt ngày càng tăng cao.

Chính quyền địa phương cho biết: “Nhiệt độ cực đoan cùng việc không có các điểm tiếp tế khiến cơ hội sống sót gần như không thể”. Từng người một gục ngã dưới cái nóng thiêu đốt. Thi thể của họ sau đó được phát hiện nằm rải rác quanh hiện trường và bên dưới chiếc xe tải.

Các nạn nhân được chôn cất tại chỗ. (Ảnh: ActuNiger)

Thảm kịch xảy ra cách thị trấn Assamaka hơn 80 km về phía tây, tại một vùng sa mạc khắc nghiệt vốn nổi tiếng là tuyến đường nguy hiểm đối với những người di cư tìm cách tới châu Âu. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, mọi việc đã quá muộn.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giới chức buộc phải tổ chức chôn cất tập thể các nạn nhân ngay tại khu vực này.

Các nạn nhân được cho là đang trên đường trở về từ Mali để đón lễ Eid.

Hai người sống sót trong thảm kịch này đã đi bộ hàng chục km xuyên qua sa mạc trước khi tìm thấy nguồn nước và đến được Assamaka để báo cho nhà chức trách.

Chính lời kêu cứu của họ đã dẫn tới chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, giới chức lo ngại vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Nhân chứng cho biết chiếc xe tải chở khoảng 100 người, làm dấy lên khả năng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm.

Tuyến băng qua sa mạc Sahara từ lâu đã là một trong những con đường chính của người di cư châu Phi tìm cách tới châu Âu, đồng thời cũng là nơi xảy ra nhiều thảm kịch chết người.

Nhiệt độ cực cao, tình trạng thiếu nước và gần như không có phương tiện liên lạc khiến cơ hội sống sót vô cùng mong manh khi xảy ra sự cố. Theo tổ chức phi chính phủ Alarm Phone Sahara, riêng trong năm 2025 đã có ít nhất 35 người di cư thiệt mạng trên sa mạc tại Niger.