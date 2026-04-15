Thảm đỏ giải Cống hiến 2026: Vợ chồng Mỹ Linh sánh đôi, Hòa Minzy đẹp lộng lẫy

Lễ trao giải Cống hiến mùa thứ 20 diễn ra tối 15/4 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Xô quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt. Xuất hiện tại thảm đỏ, vợ chồng diva Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân gây chú ý khi diện đồ đen đồng điệu, sánh đôi tình tứ.

Hoà Minzy nổi bật với chiếc váy bồng màu đỏ rực như công chúa. Tại lễ trao giải năm nay, nữ ca sĩ nhận được đề cử ở cả 3 hạng mục quan trọng.

Soobin xuất hiện với phong cách "hoàng tử ballad" quen thuộc khiến fan reo hò không ngớt. Giọng ca sinh năm 1992 được dự đoán nhiều khả năng giành giải thưởng "Nam ca sĩ của năm".

Hương Tràm lộ diện trên thảm đỏ với phong cách quý phái. Với album "Phao cứu sinh" đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm sang Mỹ định cư, nữ ca sĩ nhận được nhiều đề cử ở các hạng mục quan trọng.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm lộng lẫy với đầm dạ hội ánh kim. Tại lễ trao giải năm nay, cô được đề cử ở hạng mục "Nữ ca sĩ của năm".

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc xuất hiện bảnh bao thu hút sự chú ý của fan nữ. Nhờ những thành tích nổi bật như HCV SEA Games 33, Vô địch U23 Đông Nam Á, Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025)..., anh được đề cử hạng mục "Gương mặt thể thao của năm" tại lễ trao giải Cống hiến 2026.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang - ông xã hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lẻ bóng trên thảm đỏ. Sự xuất hiện của anh cũng được nhiều khán giả chú ý.

Danh sách đề cử Giải thưởng Cống hiến 2026

BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Ánh mắt biết cười - Quang Hùng MasterD ft Tăng Duy Tân

2. Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry

3. Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng

4. Nhà tôi có treo một lá cờ - DTAP x Hà Anh Tuấn

5. Phù Đổng Thiên Vương - Đức Phúc, Hồ Hoài Anh

MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry

2. Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - ERIK

3. Mãi là người Việt Nam - Trang Pháp ft Hà Lê

4. Mục hạ vô nhân - SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú

5. Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung

CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. 30 năm Bức Tường - Ban nhạc Bức Tường

2. Chị đẹp concert - 30 chưa từng là một giới hạn - Yeah1 Group, Mango TV

3. Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân - Đan Trường

4. Skynote - The Reflection - Quốc Thiên

5. SOOBIN live concert: All-rounder - SOOBIN và SS Label

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Điểm hẹn tài năng - Ban Văn nghệ VTV, VTV3

2. HOZO City Tết Fest 2025 - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

3. Live Tour: Bùi Công Nam "The Story" - BCN Entertainment

4. Tân binh toàn năng - VTV3, Yeah1

5. Tiếng hát Hà Nội - HanoiTV

ALBUM CỦA NĂM

1. Cuốn phim - NSND Thanh Lam - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến

2. Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh

3. Lời hẹn ước - Nguyễn Ngọc Anh

4. Made In Vietnam - DTAP

5. Phao cứu sinh - Hương Tràm

NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1. Hồ Hoài Anh

2. DTAP

3. JustaTee

4. SlimV

5. Hữu Vượng

NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Nguyễn Văn Chung

2. DTAP

3. Nguyễn Hùng

4. Phùng Khánh Linh

5. Nguyễn Vĩnh Tiến

NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. CONGB

2. Đức Duy

3. LAMOON

4. Bùi Trường Linh (Buitruonglinh)

5. MYLINA

NỮ CA SĨ CỦA NĂM

1. Phương Mỹ Chi

2. Hòa Minzy

3. Phùng Khánh Linh

4. Hương Tràm

5. Võ Hạ Trâm

NAM CA SĨ CỦA NĂM

1. Tùng Dương

2. Đức Phúc

3. SOOBIN

4. (S)TRONG Trọng Hiếu

5. Quốc Thiên