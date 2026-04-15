Thảm đỏ giải Cống hiến 2026: Vợ chồng Mỹ Linh sánh đôi, Hòa Minzy đẹp lộng lẫy

Danh sách đề cử Giải thưởng Cống hiến 2026
BÀI HÁT CỦA NĂM
1. Ánh mắt biết cười - Quang Hùng MasterD ft Tăng Duy Tân
2. Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry
3. Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng
4. Nhà tôi có treo một lá cờ - DTAP x Hà Anh Tuấn
5. Phù Đổng Thiên Vương - Đức Phúc, Hồ Hoài Anh
MUSIC VIDEO CỦA NĂM
1. Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry
2. Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - ERIK
3. Mãi là người Việt Nam - Trang Pháp ft Hà Lê
4. Mục hạ vô nhân - SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú
5. Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung
CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
1. 30 năm Bức Tường - Ban nhạc Bức Tường
2. Chị đẹp concert - 30 chưa từng là một giới hạn - Yeah1 Group, Mango TV
3. Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân - Đan Trường
4. Skynote - The Reflection - Quốc Thiên
5. SOOBIN live concert: All-rounder - SOOBIN và SS Label
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
1. Điểm hẹn tài năng - Ban Văn nghệ VTV, VTV3
2. HOZO City Tết Fest 2025 - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
3. Live Tour: Bùi Công Nam "The Story" - BCN Entertainment
4. Tân binh toàn năng - VTV3, Yeah1
5. Tiếng hát Hà Nội - HanoiTV
ALBUM CỦA NĂM
1. Cuốn phim - NSND Thanh Lam - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến
2. Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh
3. Lời hẹn ước - Nguyễn Ngọc Anh
4. Made In Vietnam - DTAP
5. Phao cứu sinh - Hương Tràm
NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM
1. Hồ Hoài Anh
2. DTAP
3. JustaTee
4. SlimV
5. Hữu Vượng
NHẠC SĨ CỦA NĂM
1. Nguyễn Văn Chung
2. DTAP
3. Nguyễn Hùng
4. Phùng Khánh Linh
5. Nguyễn Vĩnh Tiến
NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM
1. CONGB
2. Đức Duy
3. LAMOON
4. Bùi Trường Linh (Buitruonglinh)
5. MYLINA
NỮ CA SĨ CỦA NĂM
1. Phương Mỹ Chi
2. Hòa Minzy
3. Phùng Khánh Linh
4. Hương Tràm
5. Võ Hạ Trâm
NAM CA SĨ CỦA NĂM
1. Tùng Dương
2. Đức Phúc
3. SOOBIN
4. (S)TRONG Trọng Hiếu
5. Quốc Thiên
