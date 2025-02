Soobin đối đầu Hieuthuhai tại giải thưởng Cống hiến 2025, Xuân Son được đề cử

(VTC News) -

Giải thưởng Cống hiến lần thứ 19 – 2025 vừa công bố danh sách đề cử, hé lộ những "cuộc đua" gay cấn trong làng nhạc Việt năm qua. Ban tổ chức giới thiệu 10 hạng mục giải thưởng âm nhạc chính, hứa hẹn một mùa Cống hiến đầy kịch tính và bất ngờ.

Tùng Dương đang dẫn đầu đường đua Cống hiến năm nay với 4 đề cử "nặng ký" tại các hạng mục quan trọng: Album của năm (với Multiverse), Chương trình của năm (live concert Người đàn ông hát), Bài hát của năm (Tái sinh) và Nam ca sỹ của năm.

Tùng Dương tiếp tục dẫn đầu các đề cử âm nhạc.

Nghệ sỹ đa tài Vũ. cũng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với 4 đề cử, cạnh tranh trực tiếp với Tùng Dương ở nhiều hạng mục chủ chốt. Album Bảo tàng của nuối tiếc mang về cho Vũ. đề cử Album của năm, liveshow cùng tên cũng được xướng tên ở hạng mục Chương trình của năm. Ca khúc Bình yên đầy tự sự giúp Vũ. góp mặt trong đề cử Bài hát của năm và bản thân anh cũng được ghi nhận ở hạng mục Nhạc sỹ của năm.

Năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp của Tùng Dương. Không còn đóng khung trong những khuôn khổ quen thuộc, giọng ca nội lực này mạnh dạn thử nghiệm, mang đến những tác phẩm đậm dấu ấn cá nhân và chạm đến trái tim khán giả. Anh không ngại hợp tác với các nghệ sỹ trẻ, đặt hàng sáng tác riêng, thể hiện tinh thần "hồi xuân" mạnh mẽ ở tuổi 40, sẵn sàng làm mới mình để chinh phục những khán giả trẻ hơn.

Trong khi đó, Vũ. tiếp tục khẳng định vị thế của một nghệ sỹ độc lập hàng đầu với phong cách âm nhạc Alternative Pop/Indie Rock đậm chất tự sự và lãng mạn.

Soobin, Hieuthuhai cạnh tranh ở hạng mục "Nam ca sỹ của năm".

Nam ca sỹ của năm hứa hẹn sẽ là một trong những hạng mục cạnh tranh gay cấn nhất. Bên cạnh Tùng Dương, danh sách đề cử còn có những tên tuổi đình đám với lượng fan hùng hậu như Sơn Tùng M-TP, Soobin, Hieuthuhai và Quốc Thiên. Mỗi nghệ sỹ đều có những thế mạnh riêng, do đó cuộc đua trở nên khó đoán.

Hạng mục Nữ ca sỹ của năm với sự góp mặt của Trang Pháp, Hồng Nhung, Uyên Linh, Orange và Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sự đa dạng về phong cách và cá tính âm nhạc. Từ những giọng ca gạo cội như Hồng Nhung, Uyên Linh đến những gương mặt trẻ đầy tiềm năng như Trang Pháp, Orange, Phương Mỹ Chi, hạng mục này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" được đề cử hạng mục "Chuỗi chương trình của năm",

Hạng mục Chuỗi chương trình của năm cũng phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường biểu diễn Việt Nam năm qua. Từ những chương trình truyền hình thực tế đình đám như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi đến các festival âm nhạc quốc tế quy mô lớn như Hozo, chương trình kết hợp yếu tố âm nhạc và giải trí như Our song Việt Nam và những đêm nhạc giao thoa đầy sáng tạo như Giao lộ thời gian, hạng mục này cho thấy sự phong phú và sức sống của hoạt động âm nhạc trong năm qua.

Về Thể thao, có 4 hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến.

Hạng mục Chiến tích thể thaocủa năm ghi nhận những khoảnh khắc vàng của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đáng chú ý, trong danh sách đề cử có Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành hạng Ba giải FIVB Challenge Cup, Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, Đội tuyển Bóng đá Futal nữ Quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son được đề cử ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm.

Hạng mục Gương mặt thể thao của năm vinh danh những vận động viên có màn trình diễn ấn tượng và đóng góp nổi bật trong năm qua. Ba ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này là Lê Văn Công (cử tạ), Nguyễn Xuân Son (bóng đá), Trịnh Thu Vinh (bắn súng).

Hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm là nơi tôn vinh những tài năng trẻ đầy triển vọng, những người sẽ là tương lai của thể thao Việt Nam. Ba gương mặt trẻ được đề cử là Nguyễn Thị Hương (canoeing), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh).

Lễ trao giải Cống hiến lần 19 - 2025 dự kiến diễn ra vào tối 5/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.